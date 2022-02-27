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По Житомиру з Білорусі завдали ракетного удару: відео влучення

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Ракета вдарила по Житомиру. Новина оновлена 27 лютого 2022, 20:14
Ракета вдарила по Житомиру.

Ракета була націлена на міський аеропорт

Увечері в неділю, 27 лютого, по Житомиру російськими військами, що ведуть війну проти України, з боку Білорусі було завдано ракетного удару.

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України.

"По аеропорту в Житомирі було завдано ракетного удару з боку Білорусі", — йдеться у повідомленні.

Момент ракетного удару влучив у камери спостереження, встановлені у місті.

Варто зазначити, що ракетного удару було завдано з боку Білорусі відразу після того, як завершилися переговори президента України Володимира Зеленського з невизнаним міжнародним співтовариством президентом Білорусі, але який утримує владу в цій країні, Олександром Лукашенком.

У цій розмові Лукашенко запевнив Зеленського, що ані ворожі війська, ані авіація, ані ракети в Україну з боку Білорусі не полетять.

Теги:
#Житомир #Білорусь #Обстріл #Війна #Відео #Ракета
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