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"Лукашенко запевнив мене": Зеленський розповів деталі телефонного дзвінка

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Олександр Лукашенко Новина оновлена 27 лютого 2022, 18:28
Олександр Лукашенко

За словами Зеленського. Лукашенко запевнив його, що в Україну з Білорусі не йтимуть війська

Президент України Володимир Зеленський розповів деталі телефонного дзвінка до президента Білорусі Олександра Лукашенка. За його словами, він пояснив президентові Білорусі неможливість зіткнення з Україною.

Про це йдеться у новому зверненні українського президента.

"У мене відбулася телефонна розмова з Олександром Лукашенком. Ми не розмовляли з ним два роки. А сьогодні я говорив з ним дуже предметно. Я докладно пояснив йому неможливість нашого зіткнення. Я не хочу, щоб ракети, літаки і вертольоти летіли в Україну з Білорусі. Я не хочу, щоб йшли війська в Україну з Білорусі. І він мене запевнив у цьому", — сказав Зеленський.

Також Зеленський повідомив про подробиці телефонних переговорів з Лукашенком 27 лютого.

"Моє завдання як президента – захистити нашу державу. І ви побачили в ці жорсткі дні, як ми це завдання виконуємо. Олександр Лукашенко звернувся до мене, щоб українська та російська делегації зустрілися на річці Прип'ять. Підкреслю: без жодних умов. Скажу відверто, як звичайно: я не дуже вірю в результат цієї зустрічі, але нехай спробують, щоб потім у жодного громадянина України не було жодного сумніву, що я як президент не намагався зупинити війну, коли був нехай і маленький, але все ж таки шанс. хлопці там – президент тут, голова Офісу тут, прем'єр тут, армія тут, головнокомандувач тут. Ми всі захищатимемо нашу державу, кордони", — йдеться у зверненні президента.

Нагадаємо, що вторгнення Росії в Україну триває вже четверту добу поспіль. Ведуться вуличні бої у багатьох містах країни, про що "Телеграф" оперативно інформує у своєму текстовому онлайні.

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#Україна #Росія #Війна
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