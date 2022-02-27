В Киеве уничтожили чеченских диверсантов на "скорой": фото
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Часть группы диверсантов расстреляли, другую часть задержали.
В Киеве уничтожили чеченских диверсантов на "скорой".
Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
"Только что доблестными Украинскими военными разведчиками (ГУР МОУ) в Киеве, была частью расстреляна, частью задержана группа чеченских диверсантов, передвигавшихся по Киеву на машине скорой помощи! Слава Украинским разведчикам!", — написал Геращенко.
Ранее в сети было опубликовано видео с пленными российскими солдатами. Они стоят на коленях и боятся даже поднять глаза на украинских бойцов. На другом видео снят пленный российский пулеметчик в Харькове. Отвечая на вопросы украинского бойца, испуганный россиянин едва не плачет.
Регулярно публикуются видео с пленными российскими военными. Украинские военные "воспитывают" захватчиков и учат правильному приветствию.
Напомним, что вторжение России в Украину длится уже четвертые сутки подряд. Ведутся уличные бои во многих городах страны, о чем "Телеграф" оперативно информирует в своем текстовом онлайне.
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