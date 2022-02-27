Укр

В Киеве уничтожили чеченских диверсантов на "скорой": фото

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Уничтоженные чеченские диверсанты Новость обновлена 27 февраля 2022, 13:01
Уничтоженные чеченские диверсанты

Часть группы диверсантов расстреляли, другую часть задержали.

В Киеве уничтожили чеченских диверсантов на "скорой".

Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

"Только что доблестными Украинскими военными разведчиками (ГУР МОУ) в Киеве, была частью расстреляна, частью задержана группа чеченских диверсантов, передвигавшихся по Киеву на машине скорой помощи! Слава Украинским разведчикам!", — написал Геращенко.

Ранее в сети было опубликовано видео с пленными российскими солдатами. Они стоят на коленях и боятся даже поднять глаза на украинских бойцов. На другом видео снят пленный российский пулеметчик в Харькове. Отвечая на вопросы украинского бойца, испуганный россиянин едва не плачет.

Регулярно публикуются видео с пленными российскими военными. Украинские военные "воспитывают" захватчиков и учат правильному приветствию.

Напомним, что вторжение России в Украину длится уже четвертые сутки подряд. Ведутся уличные бои во многих городах страны, о чем "Телеграф" оперативно информирует в своем текстовом онлайне.

Теги:
#Украина #Россия #Война
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