Укр

"Боится дышать украинским воздухом": украинские военные поставили пленных российски солдат на колени (видео)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Российский пулеметчик попал в плен Новость обновлена 27 февраля 2022, 12:31
Российский пулеметчик попал в плен

Отвечая на вопросы украинского бойца, испуганный российский солдат едва не плакал.

Все новые и новые российские солдаты попадают в плен к украинским военным. На четвертый день войны России с Украиной наши бойцы взяли в плен очередную партию оккупантов.

Видео с российскими солдатами опубликованы в сети.

На одном из них несколько представителей вражеской армии стоят на коленях перед украинскими бойцами и едва слышно лепечут ответы на их вопросы, не поднимая даже глаз. На вопрос украинского военного, зачем они пришли в Украину оккупанты говорят об "учениях".

На втором видео снят пленный российский пулеметчик в Харькове. Отвечая на вопросы украинского бойца, испуганный россиянин едва не плачет.

"Пленный русский пулемётчик в Харькове. Он боится даже дышать украинским воздухом. Не то что стрелять", — подписал ролик, размещенный в его Телеграм советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Отметим, что к утру 27 февраля ситуация в Киеве и Харькове остается напряженной, российские захватчики пытаются любой ценой зайти в города. Противник прорвался в город, но ВСУ выбивают врага и зачищают город.

Также после тяжелых боев от российских оккупантов был полностью зачищен Ирпень.

Теги:
#Украина #Россия #Война
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