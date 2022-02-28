Сотні загиблих мирних українців: у МВС назвали втрати від російського вторгнення

Рахунок загиблих від дій окупанта вже йде на сотні

Україна вже п’ятий день протистоїть повномасштабному вторгненню російської армії та зазнає потужних ракетних та артилерійських обстрілів. На жаль, дії противника призводять до величезних втрат серед мирного населення нашої країни.

Інформацією про жертв серед простих людей поділилася пресслужба МВС.

Так станом на 27 лютого, в Україні внаслідок обстрілів загинули 352 мирні жителі нашої країни, серед яких 14 дітей.

Ще більша кількість українців зазнали поранень. В інформації зазначено, що їх налічується вже 1684, з них 116 дітей.

Нагадаємо, у неділю, 27 лютого, по території України знову було завдано ракетних та авіаударів з боку окупаційних військ. Зокрема під удар потрапили аеропорт у Запоріжжі, а також у Житомирі. Водночас вибухи були чутні й мешканцям Черкас та Миколаєва.

При цьому не гидують росіяни і порушеннями правил ведення війни.

Так у Києві диверсанти захопили автомобілі "швидкої допомоги" і на них намагалися прорватися до міста.

А у напрямку Макарів — Київ була помічена колона бронетехніки, на якій для прикриття були розміщені жінки та діти.