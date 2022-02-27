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У Києві знищили чеченських диверсантів на "швидкій": фото

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Знищені чеченські диверсанти Новина оновлена 27 лютого 2022, 12:49
Знищені чеченські диверсанти

Частину групи диверсантів розстріляли, іншу частину затримали.

У Києві знищили чеченських диверсантів на "швидкій".

Про це повідомив радник глави МВС України Антон Геращенко.

"Щойно доблесними Українськими військовими Розвідниками в Києві було частиною розстріляно, частиною затримано групу чеченських диверсантів, які пересувалися Києвом на машині швидкої допомоги!", — повідомив Геращенко.

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