У Києві знищили чеченських диверсантів на "швидкій": фото
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Частину групи диверсантів розстріляли, іншу частину затримали.
У Києві знищили чеченських диверсантів на "швидкій".
Про це повідомив радник глави МВС України Антон Геращенко.
"Щойно доблесними Українськими військовими Розвідниками в Києві було частиною розстріляно, частиною затримано групу чеченських диверсантів, які пересувалися Києвом на машині швидкої допомоги!", — повідомив Геращенко.
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