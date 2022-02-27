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По заветам Путина: российские войска продвигаются на Киев, прикрываясь женщинами и детьми

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Также оккупанты не брезгуют разворачивать технику в дворах жилых домов
Также оккупанты не брезгуют разворачивать технику в дворах жилых домов

Россияне под Киевом использовали мирных украинцев для прикрытия

Российские оккупанты отметились еще одним "героическим поступком" и начали использовать женщин и детей в качестве живого щита.

Об этом сообщает в Фейсбук пресс-служба Генштаба.

"Проводя наступательную операцию в Украине, российские оккупанты используют запрещенные Международным гуманитарным правом методы ведения боевых действий", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по направлению Макаров — Киев была обнаружена колона бронетехники, на которой для прикрытия были размещены женщины и дети.

Кроме того, там напомнили, что российские диверсанты в Киеве использовали автомобили "скорой помощи" в своих целях. А в Геническом районе Херсонской области артиллерию МСТА-С развернули в жилой застройке.

Вместе с тем в ГШ отмечают, что боевой дух россиян остается низким и у Крюковки и в Черниговской области многие из них готовы сложить оружие. Кроме того сотни боевых машин были просто выведены из строя и брошены у дорог.

Стоит отметить, что Владимир Путин во время одной из пресс-конференций еще в 2014 году говорил о возможности использования женщин и детей в качестве прикрытия.

Как сообщалось ранее, жителей Бучи на Киевщине активно зазывали в автобусы российские солдаты, которые пытались прорваться в Киев, использовав их для прикрытия. В связи с этим власти призвали не вестись на это.

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