Жителей Бучи призвали не садиться в автобусы для эвакуации: это провокация россиян

В автобусы людей зазывают российские солдаты, которые хотят прорваться в Киев, прикрывшись автобусами с мирными жителями.

Жителей Бучи на Киевщине предупреждают о том, что украинская власть не проводит эвакуацию из города. В автобусы людей зазывают российские солдаты, которые хотят прорваться в Киев, прикрывшись автобусами с мирными жителями.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет "Украинская правда".

"Это русские собирают, чтобы пустить эти автобусы перед собой, чтобы можно было проехать на Киев", — сообщил Данилов.

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Жители Бучи сообщили изданию, что людям действительно предлагали эвакуироваться на автобусах в Киев.

27 февраля жителей Бучи предупредили: "Если проводится эвакуация, это не украинская армия. Наши эвакуацию не проводят. Русские сажают людей в автобусы и за ними ведут свою технику. Будьте осторожны".

Напомним, 27 февраля в Буче шли тяжелые бои. Российский снаряд попал в жилой дом.

Напомним, что вторжение России в Украину длится уже четвертые сутки подряд. Ведутся уличные бои во многих городах страны, о чем "Телеграф" оперативно информирует в своем текстовом онлайне.