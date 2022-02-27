Укр

Жителей Бучи призвали не садиться в автобусы для эвакуации: это провокация россиян

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Дым над Гостомелем и Бучей Новость обновлена 27 февраля 2022, 16:13
Дым над Гостомелем и Бучей

В автобусы людей зазывают российские солдаты, которые хотят прорваться в Киев, прикрывшись автобусами с мирными жителями.

Жителей Бучи на Киевщине предупреждают о том, что украинская власть не проводит эвакуацию из города. В автобусы людей зазывают российские солдаты, которые хотят прорваться в Киев, прикрывшись автобусами с мирными жителями.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет "Украинская правда".

"Это русские собирают, чтобы пустить эти автобусы перед собой, чтобы можно было проехать на Киев", — сообщил Данилов.

Жители Бучи сообщили изданию, что людям действительно предлагали эвакуироваться на автобусах в Киев.

27 февраля жителей Бучи предупредили: "Если проводится эвакуация, это не украинская армия. Наши эвакуацию не проводят. Русские сажают людей в автобусы и за ними ведут свою технику. Будьте осторожны".

Напомним, 27 февраля в Буче шли тяжелые бои. Российский снаряд попал в жилой дом.

Напомним, что вторжение России в Украину длится уже четвертые сутки подряд. Ведутся уличные бои во многих городах страны, о чем "Телеграф" оперативно информирует в своем текстовом онлайне.

Теги:
#Украина #Россия #Война
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