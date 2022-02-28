МОК рекомендует не допускать россиян и белорусов до соревнований, а у Путина отобрали олимпийский орден

Россиянам и белорусам сейчас не рады.

В понедельник, 28 февраля, Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение касательно участия россиян и белорусов в международных спортивных соревнованиях на фоне российского вторжения в Украину.

Данное решение организация опубликовала на своем официальном сайте.

Сообщается, что с понедельника организаторам турниров и международным спортивным федерациям рекомендовано не приглашать россиян и белорусов. Официальные лица сами будут принимать решение об участии спортсменов из этих стран в спортивных соревнованиях.

"В целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников исполком МОК рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц. Граждане России или Беларуси, будь то отдельные лица или команды, должны приниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды", — гласит сообщение от пресс-службы МОК.

Кроме того, МОК отобрал олимпийские ордена сразу у троих российских политиков: президента РФ Владимира Путина, заместителя председателя правительства РФ по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрия Чернышенко и заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрия Козака. Данное решение связано с нападением России на территорию Украины.

Ранее сообщалось, что олимпийские чемпионы из Украины призвали не допустить россиян до Паралимпийских игр в Пекине.