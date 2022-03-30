Де і коли дивитися жеребкування Чемпіонату світу-2022 з футболу

Буде сформовано 8 груп по 4 команди.

У п’ятницю, 1 квітня, в Досі (Катар) відбудеться жеребкування чемпіонату світу з футболу, яке відбудеться у листопаді/грудні 2022 року.

У прямому ефірі в Україні церемонію покаже телеканал "Футбол-1".

Під час церемонії, яка розпочнеться о 19:00 за київським часом, 32 збірні будуть розбиті на 8 груп по 4 команди. Примітно, що у процедурі братимуть участь лише 29 учасників, адже три щасливчики ще не відібралися на Мундіаль. Дві путівки будуть розіграні в міжконтинентальних плей-офф, а ще одна — за підсумками європейського відбору, де бере участь Україна, матчі якої були перенесені на інше міжнародне вікно через повномасштабне вторгнення рф до нашої країни. До речі, росію викинули з відбору, і Польща одразу опинилася у фіналі кваліфікації, успішно подолавши її.

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Збірній України для подолання кваліфікації необхідно пройти Шотландію, а потім Уельс. Обидва матчі "Жовто-сині" мають провести у гостях. До речі, деякі футбольні асоціації пропонують додаткову путівку на ЧС-2022 для України, проте цей варіант малоймовірний.

Склад учасників ЧС-2022

Склад кошиків сформують до жеребкування згідно з рейтингом збірних ФІФА, при цьому країна-господарка Мундіалю, Катар, буде посіяна в перший кошик.

Раніше повідомлялося, що у Британії запропонували віддати Євро Україні.