Рус

Джонсон висміяв заявку росії на проведення Євро та запропонував віддати турнір Україні

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
205
Борис Джонсон Новина оновлена 24 березня 2022, 16:52
Борис Джонсон

У Британії висміяли заявку рф на проведення чемпіонату Європи з футболу.

У четвер, 24 березня, на 29-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив за проведення футбольного Євро-2028 в Україні.

Коментар прем’єра наводить guardian.

Джонсон висміяв заявку росіян, які являючись агресорами сподіваються отримати великий спортивний турнір. Прем’єр зазначив, що Євро-2028 має прийняти Україна.

"Одна лише думка про те, що росія хоче провести у себе якийсь спортивний чи культурний захід, виходить за рамки сатири. Я не можу повірити в те, що хтось серйозно розгляне їхню заявку. Я думаю, що найкраще було б, якби всі російські сили негайно пішли з України й передали турнір їм", — заявив Джонсон.

Цікаво, що на Євро-2028 претендують Англія, Північна Ірландія, Шотландія, Уельс та Ірландія. Італія хоче провести Євро-2032, а Росії та Туреччина розраховують на проведення ЧЄ-2028 або 2032. Рішення про господаря змагань приймуть у вересні 2023 року.

Раніше повідомлялося, що всі російські клуби було виключено з баскетбольного єврокубка.

Теги:
#Україна #Велика Британія #Росія #Борис Джонсон #Війна з Росією
російський полонений
Україна
Україна обмінялася полоненими з росією: Верещук зробила важливий анонс
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
російський полонений
Україна обмінялася полоненими з росією: Верещук зробила важливий анонс
Дата публікації
Категорія
Саміт 30 країн НАТО
НАТО за підсумками саміту зробило заяву: що обіцяють Україні
Дата публікації
Категорія
Володимир Храмченков
Карма у дії: командири двох пошкоджених суден у Бердянську виявилися зрадниками України
Дата публікації
Категорія
Микола Сольський
В Україні призначено нового міністра: що про нього відомо
Дата публікації
Категорія
Пройшов один місяць від початку вторгнення в Україну
Війна — день 29: уже минув місяць від початку провального нападу росії на Україну