Джонсон висміяв заявку росії на проведення Євро та запропонував віддати турнір Україні

У Британії висміяли заявку рф на проведення чемпіонату Європи з футболу.

У четвер, 24 березня, на 29-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив за проведення футбольного Євро-2028 в Україні.

Коментар прем’єра наводить guardian.

Джонсон висміяв заявку росіян, які являючись агресорами сподіваються отримати великий спортивний турнір. Прем’єр зазначив, що Євро-2028 має прийняти Україна.

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"Одна лише думка про те, що росія хоче провести у себе якийсь спортивний чи культурний захід, виходить за рамки сатири. Я не можу повірити в те, що хтось серйозно розгляне їхню заявку. Я думаю, що найкраще було б, якби всі російські сили негайно пішли з України й передали турнір їм", — заявив Джонсон.

Цікаво, що на Євро-2028 претендують Англія, Північна Ірландія, Шотландія, Уельс та Ірландія. Італія хоче провести Євро-2032, а Росії та Туреччина розраховують на проведення ЧЄ-2028 або 2032. Рішення про господаря змагань приймуть у вересні 2023 року.

Раніше повідомлялося, що всі російські клуби було виключено з баскетбольного єврокубка.