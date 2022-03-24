"Поява" Шойгу на публіці: у мережі детально розібрали дивності з відео

Є ймовірність, що Шойгу поспіхом підготували до першої з 11 березня появи на публіці

Міністр оборони рф Сергій Шойгу, який майже на два тижні зник з поля зору ЗМІ, несподівано з’явився на публіці — на пропагандистському каналі показали 30-секундне відео з Радбезу рф за участю путіна, і тут вперше з 11 березня з’явився міністр оборони Шойгу. Його появі у кадрі передували проблеми з камерою.

Про те, що не так із "появою" Шойгу на відео, розбиралися у виданні "Агентство".

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Камера або не була встановлена, або не налаштована належним чином, і видно, як із нею роблять маніпуляції прямо під час ефіру. Сам Шойгу на відео поправляє краватку, як це зазвичай робить людина, яка не встигла привести себе до ладу. Відео триває лише 30 секунд, звуку на ньому немає. На екрані перед путіним виведені члени Радбезу, у лівому верхньому кутку від президента імовірно Сергій Шойгу. На останній секунді відео можна побачити, як у вікні з трансляцією Шойгу знову з’являється темний екран, і міністр ніби зникає з наради. Заради цього відео "Вести 24" перервали свій ефір.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов перестали відповідати на дзвінки з Пентагону. У четвер, 24 березня, прессекретар путіна дмитро пєсков заявив, що зараз міністру оборони рф "не до медійної активності".

Нагадаємо, що глава РНБО України Олексій Данілов побачив у зникненні Сергія Шойгу натяк на так звану провальну "спецоперацію" рф в Україні. На думку Данілова, зникнення Шойгу та інших російських генералів, відповідальних за вторгнення армії рф до нашої країни, свідчить, що кремль шукає винних у провалі.