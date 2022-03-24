"Поява" Шойгу на публіці: у мережі детально розібрали дивності з відео
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Є ймовірність, що Шойгу поспіхом підготували до першої з 11 березня появи на публіці
Міністр оборони рф Сергій Шойгу, який майже на два тижні зник з поля зору ЗМІ, несподівано з’явився на публіці — на пропагандистському каналі показали 30-секундне відео з Радбезу рф за участю путіна, і тут вперше з 11 березня з’явився міністр оборони Шойгу. Його появі у кадрі передували проблеми з камерою.
Про те, що не так із "появою" Шойгу на відео, розбиралися у виданні "Агентство".
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- Камера або не була встановлена, або не налаштована належним чином, і видно, як із нею роблять маніпуляції прямо під час ефіру.
- Сам Шойгу на відео поправляє краватку, як це зазвичай робить людина, яка не встигла привести себе до ладу.
- Відео триває лише 30 секунд, звуку на ньому немає. На екрані перед путіним виведені члени Радбезу, у лівому верхньому кутку від президента імовірно Сергій Шойгу.
- На останній секунді відео можна побачити, як у вікні з трансляцією Шойгу знову з’являється темний екран, і міністр ніби зникає з наради.
- Заради цього відео "Вести 24" перервали свій ефір.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов перестали відповідати на дзвінки з Пентагону. У четвер, 24 березня, прессекретар путіна дмитро пєсков заявив, що зараз міністру оборони рф "не до медійної активності".
Нагадаємо, що глава РНБО України Олексій Данілов побачив у зникненні Сергія Шойгу натяк на так звану провальну "спецоперацію" рф в Україні. На думку Данілова, зникнення Шойгу та інших російських генералів, відповідальних за вторгнення армії рф до нашої країни, свідчить, що кремль шукає винних у провалі.
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