У Путіна спробували розбити чутки про зникнення Шойгу, але стало тільки гірше

путін намагається показати росіянам, що міністр оборони РФ нікуди не зникав і продовжує працювати

Після галасу в пресі з приводу того, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу майже два тижні не з’являвся на публіці і, можливо, заарештований, російська влада відразу вирішила розвіяти ці чутки, але щось пішло не за планом.

У рамках пропагандистської кампанії в четвер, 24 березня, рівно через місяць після розв’язання кривавої війни проти України, в РФ вирішили провести засідання власної Ради безпеки, куди запросили шойгу.

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Спочатку в російських телеграм-каналах та провладних ЗМІ оперативно розігнали інформацію про те, що "Шойгу з’явився на засіданні Радбезу". Нібито навіть доповів путіну про ситуацію навколо війни в Україні.

Після появи цього повідомлення в соцмережах навіть самі росіяни не повірили у власну пропаганду та вимагали фото/відео підтвердження присутності живого Шойгу на засіданні.

Пізніше агентство РІА-новини опублікувало фрагмент засідання, на якому міністр оборони Росії помічений лише в кутку монітора, на який дивиться російський лідер Володимир Путін. Оцінити, наскільки цей відеозапис є справжнім, свіжим і в якому стані насправді знаходиться шойгу — неможливо.

Зазначимо, що напередодні низка російських ЗМІ спантеличилася фактом відсутності міністра оборони Шойгу у публічній площині з 11 березня поточного року. Через чутки про конфлікти в оточенні путіна і на тлі провальної операції із захоплення України, з’явилася інформація про можливий арешт шойгу. В Україні ж зазначили, що не тільки міністр оборони серед російських чиновників зник з поля зору, а також зник начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов, низка генералів та чиновників.

Спроба в такий спосіб показати наявність Шойгу та його роботу у команді російського президента викликала неоднозначну реакцію, навіть більше запитань, ніж відповідей.

Також нагадаємо, що рівно місяць тому росія розв’язала найкривавішу війну в Європі з часів Другої світової. Згодом через агресію РФ мільйони українців були змушені виїхати закордон, а мирні міста перетворюються на руїни. Тим часом за один місяць армія путіна втратила більше військових, ніж за 10 років війни СРСР в Афганістані, і більше, ніж за дві чеченські кампанії.

Це відбувається на тлі запровадження Заходом жорстких санкцій та виходу більшості світових брендів із російського ринку. Усі ці фактори сприяли появі в оточенні Путіна охочих його усунути. Одним із можливих ініціаторів або, можливо, навіть виконавців називався саме Сергій Шойгу.