шойгу таємниче зник: у рф звернули увагу на дивину

У росії зникли відразу два великі чиновники

Міністр оборони росії сергій шойгу, якого раніше підозрювали в підготовці держперевороту в рф, загадково зник з публічного простору.

Першими на це звернули увагу журналісти російської "Медіазони", повідомляє "Телеграф".

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Востаннє шойгу з’являвся в інформпросторі ще 11 березня, коли говорив з міністром оборони Туреччини Хулусі Акмаром і вручав нагороди пораненим військовим, які намагалися окупувати Україну.

Після цього про нього писали 18 березня. Говорилося, що шойгу брав участь у нараді постійних членів радбезу з президентом росії, але фото і відео з заходу не було.

До 11 березня шойгу стабільно раз на кілька днів фігурував у ЗМІ, але потім просто зник, як і глава генштабу росії валерій герасимов.

Цікавий факт, що шойгу довгий час називали одним з можливих наступників президента рф володимира путіна. Але з 6 березня, коли невдачі росії в Україні стали очевидними для всього світу, почали говорити, що міністр оборони може готувати переворот проти путіна, у зв’язку з чим його можуть посадити за "держзраду".

Як повідомляв "Телеграф", також ходили чутки і про те, що бунт може організувати валерій герасимов.