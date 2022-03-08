Не тільки Шойгу: хто в Росії готує переворот проти Путіна

На роль "рятівника" світу та Росії є відразу кілька кандидатур

Повномасштабна війна проти України, незважаючи на бравадні заяви російської влади, пішла явно не за планом. Армія РФ має серйозні втрати — за даними українського Генштабу, це понад 12 тисяч убитих, понад півсотні літаків, ще більше вертольотів, понад 300 танків та іншої техніки. Все це наклалося на різке погіршення життя самих росіян — рубль пробив історичне дно, вилетіти закордон практично нереально, відомі бренди йдуть з російського ринку, що призводить до зростання цін на 35-50% всього за два тижні.

У ситуації, що склалася, президент РФ Володимир Путін помітно нервує, сховався від оточуючих, і, за інформацією джерел, уже подумує, на кого звалити провал тієї самої "спецоперації".

Одним із "винних", за інформацією нашого джерела в Міноборони Росії, може стати керівник цього відомства Сергій Шойгу. Цікаво, що Шойгу чи не наймедійніший і наближений до Путіна член російської верхівки. До війни його навіть називали ймовірним наступником Путіна у кріслі президента, проте зараз, за даними нашого співрозмовника, саме міністра оборони може бути "призначено" відповідальним за провал військової кампанії й в кращому разі поміщено у в’язницю за розкрадання та корупцію. Благо, таких явищ у російській армії більш ніж достатньо.

У зв’язку з цим Шойгу може готувати вбивство Путіна або його відсторонення від влади, що підтверджує інший наш високопоставлений співрозмовник у ФСБ РФ.

"Нещодавно наші фахівці донесли, що на Путіна може готуватися замах, і головний підозрюваний — міністр оборони", — уточнює співрозмовник. Як підтвердження можливого сценарію може свідчити той факт, що Шойгу є одним з небагатьох, хто зараз має доступ до персони Володимира Путіна. Президент РФ, за інформацією ЗМІ, знаходиться в якомусь бункері на Уралі.

Проте, як виявляється, охочих прибрати Путіна у російській верхівці є щонайменше декілька. За словами джерел видання, до їх числа входить голова Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Сергій Наришкін і голова Чечні Рамзан Кадиров. Прізвище останнього для багатьох може виявитися сюрпризом, але не слід забувати, що Чеченська республіка — один із найдотаційних регіонів РФ. Через накладені міжнародні санкції російський бюджет може серйозно скоротитися, а це означає й урізання коштів на утримання Чечні.

У Наришкіна є свій мотив — саме СЗР займалася розгоном фейків про нібито створення в Україні ядерної бомби. Звичайно, ніхто у світі в це не повірив. Наразі йому доручено розганяти вигадану історію про таємні біолабораторії на території України. А під час горезвісного засідання Радбезу РФ щодо визнанням так званих "ДНР" і "ЛНР" Путін взагалі публічно виставив Наришкіна на посміховисько.

Загалом ситуація в правлячих колах РФ хитка — є кілька тих, хто пропонує закінчити війну на мінімально прийнятних умовах і спробувати домовитися із Заходом про поступове зняття санкцій. Також є невелика кількість тих, хто спочатку пропонував відмовитись від цієї авантюри. Незадоволені й представники великого бізнесу — як мінімум Роман Абрамович та Олег Дерипаска у перші ж дні війни говорили про необхідність досягнення миру. І з кожним днем (з набуттям чинності нових обмежень) кількість таких незадоволених зростає.