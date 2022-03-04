"Ще мішок на голову одягніть": друг путіна засудив блокування Facebook на росії
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Російський мільярдер зазначив, що люди на росії й так не знають, де правда.
На дев'ятий день війни в Україні російська влада пішла на безпрецедентний крок — заблокувала соціальну мережу Facebook. Однак, цей задум засудив навіть олігарх з близького оточення путіна Олег Дерипаска.
Своє невдоволення російський мільярдер висловив у Telegram-каналі.
Він категорично не погодився з таким кроком влади.
"Прості люди й так не знають, де правда, а де брехня. Тож давайте їм ще й мішок на голову одягнемо. Муділи", — написав він.
Варто зазначити, що Facebook на росії заблокували нібито через "дискримінацію російських ЗМІ". Слідом за ним держава-агресор заблокувала і Twitter.
З цього приводу дуже вдало висловився Telegram-канал "Несемось!", зазначивши, що терористична організація росія остаточно перетворилася на КНДР й тепер жителям росії можна дізнаватися правду лише з державної коробки, де російські нацисти промивають мізки 24/7.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у зв’язку з розв’язаною російською владою війною проти України постраждає кожен без винятку мешканець РФ. У Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах навіть ті, хто воліє залишатися "поза політикою", помітили недобре — закриваються магазини, ціни в торгових мережах змінюються практично щодня, а самих товарів стає дедалі менше.
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