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"Ще мішок на голову одягніть": друг путіна засудив блокування Facebook на росії

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Олег Дерипаска належить до близького оточення кривавого диктатора володимира путіна Новина оновлена 04 березня 2022, 23:09
Олег Дерипаска належить до близького оточення кривавого диктатора володимира путіна

Російський мільярдер зазначив, що люди на росії й так не знають, де правда.

На дев'ятий день війни в Україні російська влада пішла на безпрецедентний крок — заблокувала соціальну мережу Facebook. Однак, цей задум засудив навіть олігарх з близького оточення путіна Олег Дерипаска.

Своє невдоволення російський мільярдер висловив у Telegram-каналі.

Він категорично не погодився з таким кроком влади.

"Прості люди й так не знають, де правда, а де брехня. Тож давайте їм ще й мішок на голову одягнемо. Муділи", — написав він.

Варто зазначити, що Facebook на росії заблокували нібито через "дискримінацію російських ЗМІ". Слідом за ним держава-агресор заблокувала і Twitter.

З цього приводу дуже вдало висловився Telegram-канал "Несемось!", зазначивши, що терористична організація росія остаточно перетворилася на КНДР й тепер жителям росії можна дізнаватися правду лише з державної коробки, де російські нацисти промивають мізки 24/7.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у зв’язку з розв’язаною російською владою війною проти України постраждає кожен без винятку мешканець РФ. У Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах навіть ті, хто воліє залишатися "поза політикою", помітили недобре — закриваються магазини, ціни в торгових мережах змінюються практично щодня, а самих товарів стає дедалі менше.

Теги:
#Росія #Facebook #Олег Дерипаска #Блокування
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