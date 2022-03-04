"Це вже третя світова": Подоляк про необхідність закрити небо над Україною

Радник голови ВП заявив, що вийти на цю концепцію є нашим ключовим завданням.

Ми продовжимо просити закриття неба над Україною від країн-партнерів, попри те, що НАТО відмовилося заводити до України свої війська та літаки.

Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк.

"Працюватимемо з партнерами і вийдемо на концепцію закритого неба – це ключове. Ця концепція допоможе нам вирішити багато питань, у тому числі і гуманітарних. Російські військові будуть змушені воювати з військовими", — сказав він.

"Ми всі маємо говорити про потребу закритого неба. Після цього ситуація абсолютно зміниться. Не буде панічних настроїв. Я хочу, щоб ви сконцентрувалися на закритому небі. Україна платить найбільшу ціну — платить своїми дітьми. Якщо це недостатня причина — це вибір їх сердець. Вони мають зробити вибір сьогодні. Завтра нас знову будуть бомбардувати, діти спатимуть в підвалах. Україна платить за свободу", — додав радник голови ОП.

Він також зазначив, що третя світова війна вже розпочалася.

"Світ вже все розуміє, просто люди не можуть повірити, що в 2022 році є така війна. Вони сидять у своїх ресторанчиках і думають, що це якийсь фільм. Вони психологічно не готові, що таке можливо. Зараз є глобальний конфлікт, це вже Третя Світова. Якщо вони знищать міста в Україні, вони підуть далі. В них завжди є опція "ядерна зброя", — сказав Подоляк.