Обвал рубля та зростання цін до 200%: як змінилося життя росіян після початку війни в Україні

Іноземні партнери масово відмовляються від співпраці із російськими компаніями.

Вже сьомий день Україна продовжує давати рішучу відсіч російським окупантам. І доки армія РФ продовжує обстрілювати українські міста, росіяни починають відчувати на собі всі санкції, які ввели проти росії країни Європи та міжнародні компанії типу Apple, Nike або автоконцерну BMW.

Видання The Bell пише, як змінилося життя росіян і російських бізнесменів після того, як армія РФ вдерлася в Україну.

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Автомобілі

Через розрив співпраці з багатьма міжнародними концернами та різке зростання курсу валют російський авторинок переживає колапс. Росіяни не зможуть придбати автомобілі General Motors, Volkswagen, Jaguar Land Rover, Volvo Trucks та BMW, а також у РФ перестали працювати заводи Hyundai та Renault. Також через екстремальне падіння курсу рубля та перебоїв у постачанні продавати нові автомобілі повністю припинили центри "Автосвіт" та Major.

Ті продавці, які встигли отримати машини, різко збільшили націнку — в середньому на 1-2 млн рублів за авто. Подорожчання торкнулося Citroen, Mazda, Hyundai, Infiniti, Opel, Peugeot, Renault та Mercedes-Benz.

Одяг та квіти

Серйозно постраждає від ситуації, що склалася, і ринок одягу, адже виробництво речей у Росії на 80% собівартості базується на імпортних складових. Також на ціни на одяг вплинуть проблеми з логістикою, адже кількість шляхів розвантаження різко скоротилася.

Перебої з логістикою вдарять і по ринку квітів, особливо до 8 березня. Низка постачальників вже повідомила російських замовників про скасування постачання. Ціни на ту частину кольорів, яка встигла прийти до 24 лютого, вже злетіли на 40-200%. Також прогнозується і дефіцит екзотичних кольорів у найближчому майбутньому.

iPhone та інша техніка

Побутова техніка та електроніка також різко подорожчали: ціни піднялися на 30%. У магазинах запевняють, що вони мають у своєму розпорядженні весь необхідний товарний запас, а деякі компанії знижують маржинальність, щоб утримати ціни, і паралельно відмовляються від акцій і знижок. Зазначимо, що вранці 2 березня магазини мережі re:Store, що спеціалізуються на техніці Apple, не відкрилися, а ціни на продукцію Apple у більшості магазинів вже зросли на 20-30%.

Їжа та алкоголь

Багато продуктові мережі та магазини заперечують зростання цін на продукти та дефіцит товарів, відзначаючи, що всі компанії працюють у штатному режимі та постачання товарів у магазини та склади йдуть у повному обсязі, а націнки на соціально значущі товари тримаються на мінімальних рівнях. Проте все ж таки зазначається, що спостерігається підвищений попит на окремі позиції, але це ніяк не впливає на забезпечення та наявність продуктів на полицях.

Сервіси з доставки готової їжі поки не підвищили ціни, але прогнозується, що це буде зроблено найближчими днями. Зростання буде поступовим, у березні – плюс 10-20%.

З алкоголем ситуація напруженіша, ще 28 лютого найбільші імпортери та дистриб’ютори алкогольної продукції заявили про повне зупинення відвантаження своїх товарів. Тим часом ціни на алкоголь російського виробництва залишаться незмінними, а ось вартість імпортного алкоголю зросте пропорційно зростанню долара і євро до рубля.

Також нагадаємо, що агресія путіна проти українців забезпечила його країні багато економічних проблем. Так, акції найбільшої кредитно-фінансової організації Ощадбанку впали на всі 100%. А падіння курсу рубля, спричинене вторгненням в Україну та санкціями, викликали масовий ажіотаж у росіян на зняття готівки — до банкоматів вишиковуються десятки людей.

Зазначимо, що економісти вже дають невтішні прогнози щодо того, чим війна путіна в Україні обернеться для росії.