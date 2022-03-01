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Російський "Сбербанк" впав на дно: подробиці

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Російський "Сбер" — найбільший банк країни-агресора Новина оновлена 01 березня 2022, 21:30
Російський "Сбер" — найбільший банк країни-агресора

Вартість акцій лише трохи відрізняється від 0

Росія зіткнулася з економічними проблемами через вторгнення в Україну. Рішення розпочати військову кампанію в сусідній країні не тільки зустріло різке засудження з боку майже всіх країн світу, а й призвело до економічного та політичного остракізму — з росії йдуть великі компанії, її й особисто президента та топ-чиновників піддають санкціям.

Це дуже впливає — акції Сбербанку росії впали на 100% вартості. Зазначимо, що Сбер – найбільша у росії кредитно-фінансова організація, яка під контролем Центробанку. На цей банк припадає кожен другий приватний внесок та третина корпоративних та роздрібних кредитів.

Графік падіння акцій
Графік падіння акцій

Після початку російської агресії країну частково відключили від міжнародної системи SWIFT, під санкціями можуть опинитися навіть олігархи з росії.

Як раніше писав "Телеграф", російський рубль не бачив такої девальвації з 1998 року — він стрімко знецінюється і вже не може конкурувати з іншими валютами. Його навіть вирішили не рятувати у Центробанку.

Падіння курсу рубля, викликане вторгненням в Україну і санкціями, викликали масовий ажіотаж у росіян на зняття готівки — до банкоматів вишиковуються десятки людей, але гроші закінчуються майже відразу. Вартість долара перевищила півтори сотні "дерев’яних".

Теги:
#Акції #Сбербанк #Рубль
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