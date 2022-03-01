Российский "Сбербанк" рухнул на дно: подробности

Стоимость акций лишь слегка отличается от 0

Россия столкнулась с экономическими проблемами из-за вторжения в Украину. Решение начать военную кампанию в соседней стране не только встретило резкое осуждение со стороны почти всех стран мира, но и привело к экономическому и политическому остракизму — из россии уходят крупные компании, ее и лично президента и топ-чиновников подвергают санкциям.

Это оказывает сильное влияние — акции Сбербанка россии упали на 100% стоимости. Отметим, что Сбербанк – самая большая в россии кредитно-финансовая организация, находящаяся под контролем Центробанка. На этот банк приходится каждый второй частный вклад и треть корпоративных и розничных кредитов.

График падения акций

После начала российской агрессии страну частично отключили от международной системы SWIFT, под санкциями могут оказаться даже олигархи из рф.

Как ранее писал "Телеграф", российский рубль не видел такой девальвации с 1998 года — он стремительно обесценивается и уже не может конкурировать с другими валютами. Его даже решили не спасать в Центробанке.

Падение курса рубля, вызванное вторжением в Украину и последовавшими санкциями, вызвало массовый ажиотаж у россиян на снятие наличности — к банкоматам выстраиваются десятки человек, но деньги заканчиваются почти сразу. Стоимость доллара превысила полторы сотни "деревянных".