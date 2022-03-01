Росіяни залишаться без айфончиків і не тільки: Apple і Nike призупинили роботу в росії

Бренди припинили продаж своїх товарів на території Росії

На шостий день російсько-української війни компанія Apple вже не продає своєї техніки в офіційному онлайн-магазині в росії. Така сама ситуація з офіційним сайтом Nike — зробити замовлення в росії не можна.

Тепер інтернет-магазини, що реалізують одяг та аксесуари світових брендів, показують відповідні повідомлення при відкритті сайтів з російського облікового запису.

Раніше роботу з росією припинила італійська компанія Yoox Net-a-Porter Group, яка об’єднує ритейл-платформу Mr. Porter, Net-a-Porter, Yoox та The Outnet.

"Зважаючи на ситуацію, що склалася, ми не можемо обробити нові замовлення для вашої країни", — повідомляється на сайті.

А ми також нагадаємо, що агресія путіна проти українців забезпечила його країні багато економічних проблем. Так, акції найбільшої кредитно-фінансової організації Сбербанку впали на всі 100%.

Також падіння курсу рубля, спричинене вторгненням в Україну і санкціями, викликали масовий ажіотаж у росіян на зняття готівки — до банкоматів вишиковуються десятки людей.