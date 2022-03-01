Укр

Россияне останутся без айфончиков и не только: Apple и Nike приостановили работу в россии

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Apple и Nike Новость обновлена 01 марта 2022, 22:39
Apple и Nike

Бренды прекратили продажу своих товаров на территории рф

На шестой день российско-украинской войны компания Apple уже не продает свою технику в официальном онлайн-магазине в россии. Такая же ситуация с официальным сайтом Nike — сделать заказ в россии нельзя.

Теперь интернет-магазины, реализующие одежду и аксессуары мировых брендов, показывают соответствующие сообщение при открытии сайтов с российского аккаунта.

Ранее работу с россией прекратила итальянская компания Yoox Net-a-Porter Group, объединяющая ретейл-платформы Mr. Porter, Net-a-Porter, Yoox и The Outnet.

"Ввиду сложившейся ситуации мы не можем обработать новые заказы для вашей страны", — сообщается на сайте.

А мы также напомним, что агрессия путина против украинцев обеспечила его стране много экономических проблем. Так, акции самой большой кредитно-финансовой организации Сбербанка упали на все 100%.

Также падение курса рубля, вызванное вторжением в Украину и последовавшими санкциями, вызвало массовый ажиотаж у россиян на снятие наличности — к банкоматам выстраиваются десятки человек.

Теги:
#Apple #Россия #Nike
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