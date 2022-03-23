шойгу таинственно исчез: в рф обратили внимание на странность

В рф пропали сразу два крупных чиновника

Министр обороны россии сергей шойгу, которого ранее подозревали в подготовке госпереворота в рф, загадочно исчез из публичного пространства.

Первыми на это обратили внимание журналисты российской "Медиазоны", сообщает "Телеграф".

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В последний раз шойгу мелькал в информпространстве еще 11 марта, когда говорил с министром обороны Турции Хулуси Акмаром и вручал награды раненым военным, пытавшимся оккупировать Украину.

После этого о нем снова писали 18 марта. Говорилось, что шойгу участвовал в совещании постоянных членов совбеза с президентом рф, но фото и видео с мероприятия не было.

До 11 марта шойгу стабильно раз в несколько дней фигурировал в СМИ, но потом просто пропал, как и глава генштаба рф валерий герасимов.

Любопытный факт, что шойгу долгое время называли одним из возможных преемников президента рф владимира путина. Но с 6 марта, когда неудачи россии в Украине стали очевидны всему миру, начали говорить, что министр обороны может готовить переворот против путина, в связи с чем его могут посадить за "госизмену".

Как сообщал "Телеграф", также ходили слухи и о том, что бунт может организовать валерий герасимов.