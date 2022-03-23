шойгу таинственно исчез: в рф обратили внимание на странность
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В рф пропали сразу два крупных чиновника
Министр обороны россии сергей шойгу, которого ранее подозревали в подготовке госпереворота в рф, загадочно исчез из публичного пространства.
Первыми на это обратили внимание журналисты российской "Медиазоны", сообщает "Телеграф".
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В последний раз шойгу мелькал в информпространстве еще 11 марта, когда говорил с министром обороны Турции Хулуси Акмаром и вручал награды раненым военным, пытавшимся оккупировать Украину.
После этого о нем снова писали 18 марта. Говорилось, что шойгу участвовал в совещании постоянных членов совбеза с президентом рф, но фото и видео с мероприятия не было.
До 11 марта шойгу стабильно раз в несколько дней фигурировал в СМИ, но потом просто пропал, как и глава генштаба рф валерий герасимов.
Любопытный факт, что шойгу долгое время называли одним из возможных преемников президента рф владимира путина. Но с 6 марта, когда неудачи россии в Украине стали очевидны всему миру, начали говорить, что министр обороны может готовить переворот против путина, в связи с чем его могут посадить за "госизмену".
Как сообщал "Телеграф", также ходили слухи и о том, что бунт может организовать валерий герасимов.
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