У росії вже шукають убивць путіна – джерело у ФСБ

Головний сценарій – арешт путіна та усунення його від влади

Останні військові провали, санкції та економічні проблеми, через які росія звернулася за допомогою до Китаю, змушують оточення володимира путіна йти на крайні заходи. Так, серед силовиків уже шукають людей, які проведуть операцію з усунення президента росії від влади або, у крайньому разі, фізично ліквідують його.

Про це розповів полковник ФСБ росії, який виступає проти війни в Україні.

"Ситуація майже вийшла з-під контролю. Погано буде всім. Олігархам, які втрачають свої гроші. Чиновникам і міністрам, від яких вимагають якось подолати кризу, а шансів немає. Армії, яка зазнає втрат і не може нормально просунутися нікуди на фронті, там генерали шоковані. І спецслужбам, на які зараз намагаються повісити всі провали", — сказав він.

Співрозмовник видання підтвердив, що у ФСБ розпочинаються репресії. Поки що не дуже серйозні, але більшість співробітників служби боїться за свій матеріальний добробут і навіть за особисту безпеку. У зв’язку з цим саме ФСБ може стати центром опору, який усуне путіна від влади.

"Наразі йде створення групи, яка врятує всіх нас", — запевнив він, відмовившись повідомити інші деталі. При цьому уточнив, що під "нами" має на увазі "всіх, хто опинився під загрозою через військову авантюру влади".

За словами силовика, головний сценарій – арешт путіна та усунення його від влади, а потім обмін цього факту на зняття санкцій та світової блокади, введеної проти росії. При цьому він запевнив, що "якщо знадобиться, ми готові до крайніх заходів, аж до фізичної ліквідації".

Ключова проблема зараз – те, що путін досить ефективно захищає свою безпеку, "ховаючись від усіх у своїх бункерах". "Але серед його найближчого кола (не уточнюватиму, де саме) вже з’явилися люди, солідарні з нами, так що до своєї мети ми дістанемося. Питання тільки — коли", — резюмувало джерело.

Раніше полковник ФСБ розповів "Телеграфу", що на військове вторгнення в Україну путіна штовхнула серйозна хвороба.

Зазначимо, що варіант фізичної ліквідації президента Росії почали розглядати і на Заході.