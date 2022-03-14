Рус

У росії вже шукають убивць путіна – джерело у ФСБ

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
Дата публікації
Читать на русском
Автор
21391
путін ховається від усіх у бункері, через що його складно дістати Новина оновлена 14 березня 2022, 23:22
путін ховається від усіх у бункері, через що його складно дістати

Головний сценарій – арешт путіна та усунення його від влади

Останні військові провали, санкції та економічні проблеми, через які росія звернулася за допомогою до Китаю, змушують оточення володимира путіна йти на крайні заходи. Так, серед силовиків уже шукають людей, які проведуть операцію з усунення президента росії від влади або, у крайньому разі, фізично ліквідують його.

Про це розповів полковник ФСБ росії, який виступає проти війни в Україні.

"Ситуація майже вийшла з-під контролю. Погано буде всім. Олігархам, які втрачають свої гроші. Чиновникам і міністрам, від яких вимагають якось подолати кризу, а шансів немає. Армії, яка зазнає втрат і не може нормально просунутися нікуди на фронті, там генерали шоковані. І спецслужбам, на які зараз намагаються повісити всі провали", — сказав він.

Співрозмовник видання підтвердив, що у ФСБ розпочинаються репресії. Поки що не дуже серйозні, але більшість співробітників служби боїться за свій матеріальний добробут і навіть за особисту безпеку. У зв’язку з цим саме ФСБ може стати центром опору, який усуне путіна від влади.

"Наразі йде створення групи, яка врятує всіх нас", — запевнив він, відмовившись повідомити інші деталі. При цьому уточнив, що під "нами" має на увазі "всіх, хто опинився під загрозою через військову авантюру влади".

За словами силовика, головний сценарій – арешт путіна та усунення його від влади, а потім обмін цього факту на зняття санкцій та світової блокади, введеної проти росії. При цьому він запевнив, що "якщо знадобиться, ми готові до крайніх заходів, аж до фізичної ліквідації".

Ключова проблема зараз – те, що путін досить ефективно захищає свою безпеку, "ховаючись від усіх у своїх бункерах". "Але серед його найближчого кола (не уточнюватиму, де саме) вже з’явилися люди, солідарні з нами, так що до своєї мети ми дістанемося. Питання тільки — коли", — резюмувало джерело.

Раніше полковник ФСБ розповів "Телеграфу", що на військове вторгнення в Україну путіна штовхнула серйозна хвороба.

Зазначимо, що варіант фізичної ліквідації президента Росії почали розглядати і на Заході.

Теги:
#Росія #Путін #Ліквідація #ФСБ
Зібрали актуальні дані про бої з росіянами на вівторок
Україна
Такої відсічі росіяни не очікували: свіжі карти боїв в Україні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Зібрали актуальні дані про бої з росіянами на вівторок
Такої відсічі росіяни не очікували: свіжі карти боїв в Україні
Дата публікації
Категорія
Палаюча техніка окупантів
Російські війська втрачають людей та техніку: оперативна інформація з фронту на ранок 15 березня
Дата публікації
Категорія
Влада України начебто вирішила підтримати громадян і бізнес на період воєнного стану
Скасування акцизу на паливо та зменшення ПДВ: що не так із планами влади знизити податки на час війни
Дата публікації
Категорія
Російські війська в Україні
Резерви закінчилися: росіяни вже ввели в Україну всі боєздатні війська
Дата публікації
Категорія
Україна протистоїть російській армії 20 днів поспіль.
Війна - день 20: до росіян повільно приходить прозріння, а окупанти продовжують обстріл мирних міст України