Путін дуже боїться трьох речей: час його зупинити! — Нове звернення полковника ФСБ

Після того, як "Телеграф" опублікував лист одного з російських силовиків, який вийшов з нами на зв’язок і поділився ексклюзивними даними про смертельну хворобу володимира путіна, офіцер ФСБ надав нам нову інформацію про мотиви, які нині керують господарем кремля. Ділимося отриманими відомостями із нашими читачами.

Дякуємо українцям, опублікували мою інформацію. Бачу, що до когось вона вже дійшла, наша доблесна служба почала шукати, звідки витік. Ну, шукайте-шукайте, не перший день в органах, як кажуть. Блін, ніколи б не подумав, що дякуватиму українцям, для нас вони завжди були ворогами, ще до 14 року навіть. Оце час настали...

А тепер трохи нової інформації. Найголовніше, це вже точно — наш Верховний боїться. Дивуюсь весь час – і життя пожив, і все у нього є, і хворий важко, а за життя чіпляється. Жалюгідно це якось, не по-офіцерському, товаришу Путіну.

Але страх величезний. Щоб ви краще його зрозуміли, дорогі російські читачі (я ж саме до вас звертаюся, побачили цю інформацію – передайте іншому, хоч би як складно не було!), розділю цей страх на три частини. Звичка – проблему на частини ділити.

По-перше, протести. Тільки не треба одразу говорити, що це нісенітниця! Звісно, суспільство наше до протестів не готове. Але, повірте досвідченому силовику, протести – штука непередбачувана. Ніколи не знаєш, хто і через що їх почне. Матуся, якій у магазині не дісталося макаронів для всієї родини, модний блогер, якому Ютуб перекрив гроші, ще хтось. Достатньо, щоб у натовпі хтось атакував правоохоронця, не злякався палиць, а далі понесеться так, що не зупиниш. Казахстан бачили? Ага. Загалом, протестів наша влада страшенно злякалася. І це ще мами наших солдатів не повстали. А рухи вже йдуть, є сигнали з регіонів, усіх трупів не приховаєш. Серце кров’ю обливається від їхньої кількості.

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По-друге, оточення та олігархи. Це ж тільки здається, що всі готові протистояти підступному Заходу і таке інше. Фіг вам. Будь-який російський олігарх, більш-менш високопоставлений силовик (повірте, я знаю, про що говорю) розглядає Русь-матінку тільки як спосіб накачати бабла. А витрачати його в Росії нудно. Чули, як Дерипаска з Ромою Абрамовичем нервують? А уявіть, що вони кажуть не публічно. За агентурними даними, наші багаті росіяни почали шукати підходи до військових та найближчого оточення Путіна. Що там хочуть зробити – умовити припинити війну чи вирішити питання шляхом, скажімо так, фізичної дії, не знаю. Але спроби є.

По-третє, американці та НАТО. Тут все просто — Володимир Володимирович стільки лякав всю свою країну злісними американцями, що зараз сидить і боїться зловити ракету. Чи зважиться на це НАТО? Не схоже. Але якщо у людини проблеми з психікою, то яка різниця, хто на що вирішиться насправді. А проблеми, здається, є.

До речі, коли це писав, послухав виступ Путіна. Що сказати? Все дуже погано. Здається, він сам вірить у те, що каже. Здається, йому не повідомляють про наші величезні втрати (уявляєте?). Здається, він готовий воювати до останнього росіянина та зруйнувати країну повністю. Його треба зупинити. Сам я із групою товаришів найближчим часом перейду до активних дій. Нічого не робити – зрада моєї Батьківщини. Побажайте мені удачі та ще, вірю, зустрінемося, дорогі російські читачі. Сподіваюся, моя інформація до вас дійде.