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путін зробив гучну заяву щодо безпольотної зони над Україною

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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володимир путін Новина оновлена 05 березня 2022, 15:50
володимир путін

У Росії звернулися до НАТО.

У суботу, 5 березня, на 10-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну кривавий диктатор володимир путін зробив заяву щодо безпольотної зони в Україні.

За словами путіна, Росія розглядатиме спроби закрити повітряний простір над Україною як участь у бойових діях.

"РФ розглядатиме будь-які спроби інших країн встановлення безпольотної зони над Україною як участь у військових діях", — заявив президент росії.

Нагадаємо, українське керівництво вже давно закликає країни НАТО закрити повітряний простір над Україною, проте в Альянсі побоюються конфронтації з росією і поки що відмовляють Україні. Президент України Володимир Зеленський 4 березня жорстко пройшовся по НАТО, звинувативши союз у боягузтві. Після Зеленського НАТО розкритикував глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба. Також Кулеба розповів, хто крім НАТО може закрити повітряний простір над Україною.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський заявив про свою готовність до переговорів із володимиром путіним.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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