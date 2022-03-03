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Зеленський розповів, про що саме говорити з Путіним

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Володимир Зеленський Новина оновлена 03 березня 2022, 20:38
Володимир Зеленський

Зеленський хоче провести з путіним чоловічу розмову.

Президент України Володимир Зеленський на восьмий день повномасштабного вторгнення російської армії в Україну заявив про свою готовність до зустрічі з президентом росії володимиром путіним.

Відповідну заяву Зеленський зробив під час брифінгу з іноземними ЗМІ 3 березня, передає "Українська правда".

"Я мушу поговорити з Путіним. Тому що немає іншого шляху зупинити війну. Тому я мушу це робити. Я відкрита людина, я знаю всі питання, які піднімає президент Путін, його оточення, міністр закордонних справ. Я вважаю, що треба говорити без образ, без умов – просто поговорити як чоловіки і як люди… Готовий обговорити всі питання, я всі їх розумію дуже глибоко. Про Україну, про її мову, про проблематику російської мови, як вони кажуть, хоч її не бачу – готовий говорити також. Про Донбас окупований, або не окупований. Про "ДНР", "ЛНР", про все, що відбувається", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, 3 березня Зеленський закликав путіна до особистої зустрічі. Також президент України закликав країни НАТО закрити небо над Україною, а росію — готуватися виплатити нашій країні репарації. Крім того, глава держави попросив країни Заходу виділити Україні літаки.

Теги:
#Україна #Росія #Володимир Путін #Володимир Зеленський
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