Путін вирішив, як помиратиме. Зупиніть його! — звернення полковника ФСБ

Кривава війна в Україні поставила світ на межу виживання. Виявляється, бажання президента Росії Володимира Путіна завоювати країну-сусідку має своє пояснення — йому нема чого втрачати, він смертельно хворий. До нас звернувся один із російських силовиків із проханням опублікувати його лист. У Росії ж переважну більшість сайтів прикрили або прикриють після публікації такого матеріалу.

Я – російський силовик, полковник ФСБ. Більше про себе не скажу, боюсь за особисту безпеку. А ще я дуже довго був прихильником нашого Президента Володимира Володимировича Путіна. Не ідейний. Просто за нього я став дуже небідною людиною, сім’ю утримую від і до, дружина може не працювати взагалі. Але зараз мені доведеться виступити проти нього. Не через санкції, на безбідну старість я накопичив. Боюся за свою сім’ю. Я намагався принести цю інформацію до нашої преси, її побоялися друкувати. Тому я знайшов український сайт, можливо, звідси мене почують.

Доповідаю. Вже роки зо два серед нас ходять чутки про те, що Володимир Володимирович хворий. Точних даних немає, але звучить слово рак. Вперше це все почало звучати, коли він сховався від коронавірусу. Я довго намагався зрозуміти причину такої паніки та страху, а потім зрозумів – для хворих на онкологію ця болячка особливо небезпечна. Тепер, мабуть, його придавило, рак – хвороба мерзенна, і Путін пішов на крайні заходи.

Пояснюю. Для мене став шоком наступ на Україну – ми могли їх давити різними іншими способами. Газом, визнанням ДНР та ЛНР, наступом звідти. Але Путін чомусь погнав війська на Київ. Навіщо? Не зрозуміло. З розмов із колегами я зробив такий висновок.

Володимир Володимирович Путін скоро помре. Залишилося йому, за різними даними, від кількох місяців до півроку. Тому він і попер. План коротко, як я розумію, такий. Беремо Україну, залякуємо (звідси й обстріл мирних, щоб боялися в Україні воювати), дивимося на реакцію Заходу. Санкції по барабану, якщо НАТО та інші жорстко не впишуться за Київ, йдемо далі. Литва, Латвія, Естонія – такі цілі, вони ж СРСР, їх відпускати не можна, як і Україну. А НАТО знову засцить. А якщо не засцить, наш Верховний готовий застосувати ядерну зброю. І (тут майже ніхто з моїх товаришів по службі не сумнівається) НАТО відповість. І пофігу буде, хто ти, скільки в тебе грошей і таке інше – всі згоримо в ядерному вогні. З сім’ями та дітьми. Путіну все одно, він хоче померти красиво. А може, й у бункері відсидиться. А мені ось не дуже байдуже.

Тому я й звертаюся, хай і через Україну, до тих росіян, які щось можуть. Зупиніть його! Я не хочу вмирати і мої діти не хочуть. Тому якщо мене прочитає той, хто може вплинути на ситуацію… Зупиніть Путіна! Організуйте протести (хоча надії мало, ми багато зачистили), влаштуйте переворот, я знаю, ви можете. Я сам не зможу, посада не висока, але ж є люди. Зараз уже не про те, щоб виграти війну, вирішується питання, чи будемо живі ми і наші діти. Тому я вперше пишу: росіяни, одумайтеся і "приберіть" Путіна! Поки ще не пізно.

Як повідомляв "Телеграф", лише днями президент РФ Володимир Путін пішов на ядерний шантаж України та наказав перевести сили стримування російської армії у особливий режим несення бойового чергування.

У ніч же на 4 березня російські танки прицільно обстріляли Запорізьку АЕС, незважаючи на те, що аварія на ній може мати наслідки у рази гірші, ніж Чорнобильська катастрофа.