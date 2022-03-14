В России уже ищут убийц путина – источник в ФСБ

Главный сценарий – арест путина и отстранение его от власти

Последние военные провалы, санкции и экономические проблемы, из-за которых россия обратилась за помощью к Китаю, вынуждают окружение владимира путина идти на крайние меры. Так, среди силовиков уже ищут людей, которые проведут операцию по отстранению президента рф от власти или, в крайнем случае, физически ликвидируют его.

Об этом "Телеграфу" рассказал полковник ФСБ России, который выступает против войны в Украине.

"Ситуация почти вышла из-под контроля. Плохо будет всем. Олигархам, которые теряют свои деньги. Чиновникам и министрам, от которых требуют как-то преодолеть кризис, а шансов нет. Армии, которая несет потери и не может никуда нормально продвинуться на фронте, там генералы в шоке. И спецслужбам, на которые сейчас пытаются повесить все провалы", — сказал он.

Собеседник издания подтвердил, что в ФСБ начинаются репрессии. Пока не очень серьезные, но большая часть сотрудников службы боится за свое материальное благосостояние и даже за личную безопасность. В связи с этим, именно ФСБ может стать центром сопротивления, который отстранит путина от власти.

"В настоящее время идет создание группы, которая спасет всех нас", — заверил он, отказавшись сообщить другие детали. При этом уточнил, что под "нами" имеет в виду "всех, кто оказался под угрозой из-за военной авантюры власти".

По словам силовика, главный сценарий – арест путина и отстранение его от власти, а потом обмен этого факта на снятие санкций и мировой блокады, введенной против рф. При этом он заверил, что "если понадобится, мы готовы на крайние меры, вплоть до физической ликвидации".

Ключевая проблема сейчас – то, что путин достаточно эффективно защищает свою безопасность, "прячась от всех в своих бункерах". "Но среди его самого ближнего круга (не буду уточнять, где именно) уже появились люди, солидарные с нами, так что до своей цели мы доберемся. Вопрос только — когда", — резюмировал источник.

Ранее полковник ФСБ рассказал "Телеграфу", что на военное вторжение в Украину путина толкнула серьезная болезнь.

Отметим, что вариант физической ликвидации президента рф начали рассматривать и на Западе.