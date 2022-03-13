На Западе заговорили о ликвидации путина

Убийство путина может быть единственным способом положить конец войне.

Полковник Ричард Кемп, командовавший британскими войсками в Афганистане, заявил, что западные союзники не должны исключать возможность убийства путина.

Об этом пишет британское издание Mirror.

"НАТО должно рассмотреть все варианты, чтобы отстранить его от власти. Это включает в себя его убийство, хотя это вряд ли будет жизнеспособным или желательным", — заявил Кемп.

Он считает, что российскому президенту должны, как минимум предъявить обвинения в военных преступлениях.

"Лучше всего было бы, если бы Путина свергли, арестовали и судили либо в России, либо в Международном уголовном суде", — сказал он.

По мнению Кемпа, эти варианты вряд ли когда-либо произойдут.

Отставной армейский офицер также предположил, что, хотя убийство может быть неприемлемым для многих людей, оно также может быть единственным способом положить конец войне и предотвратить будущие конфликты.

Он приводит примеры ликвидации Усама бен Ладена, Абу Бакр аль-Багдади и Касема Сулеймани: "Все они представляли прямую угрозу Западу. Все они были убиты, чтобы противостоять этим угрозам. путин представляет собой постоянную и смертельную угрозу, которая останется, пока он находится в власть".

"Нашим приоритетом должна быть помощь в его устранении. Если на путинских олигархов будет оказано достаточное давление, это может привести к дворцовому перевороту", — добавил полковник.

Отметим, по данным Генштаба ВСУ, у россии настолько велики потери в войне, что кровавому диктатору путину пришлось решиться на стягивание резервов морской пехоты из отдаленных регионов.