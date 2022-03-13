На Заході заговорили про ліквідацію путіна

Вбивство путіна може бути єдиним способом покласти край війні.

Полковник Річард Кемп, який командував британськими військами в Афганістані, заявив, що західні союзники не повинні виключати вбивство путіна.

Про це пише британське видання Mirror.

"НАТО має розглянути всі варіанти, щоб усунути його від влади. Це включає в себе його вбивство, хоча це навряд чи буде життєздатним або бажаним", — заявив Кемп.

Він вважає, що російському президентові мають, як мінімум, пред’явити звинувачення у військових злочинах.

"Найкраще було б, якби путіна повалили, заарештували та судили або в росії, або у Міжнародному кримінальному суді", — сказав він.

На думку Кемпа, ці варіанти навряд чи будь-коли відбудуться.

Відставний армійський офіцер також припустив, що, хоча вбивство може бути неприйнятним для багатьох людей, воно також може бути єдиним способом покласти край війні та запобігти майбутнім конфліктам.

Він наводить приклади ліквідації Усама бен Ладена, Абу Бакр аль-Багдаді та Касема Сулеймані: "Усі вони становили пряму загрозу Заходу. Всі вони були вбиті, щоб протистояти цим загрозам. путін є постійною і смертельною загрозою, яка залишиться, поки він знаходиться при владі".

"Нашим пріоритетом має бути допомога у його усуненні. Якщо на путінських олігархів буде чинено достатній тиск, це може призвести до держперевороту", - додав полковник.

Зазначимо, за даними Генштабу ЗСУ, у росії настільки великі втрати у війні, що кривавому диктатору путіну довелося зважитися на стягування резервів морської піхоти з віддалених регіонів.