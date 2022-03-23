Данілов у зникненні Шойгу знайшов натяк на російський провал у війні

Крім Шойгу в росії зникли ще декілька генералів.

У загадковому зникненні російського міністра оборони Сергія Шойгу, якого раніше підозрювали в підготовці держперевороту побачили натяк на те, що Кремль шукає винних у провалах в Україні.

Про це у середу, 23 березня, в ефірі телемарафону заявив голова РНБО Олексій Данілов.

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За його словами, російські структури зараз з'ясовують стосунки між собою і звинувачують один одного у провалах в Україні.

"Зараз відбувається з’ясування, хто зробив таку підставу, що вони, не маючи інформації про нашу країну, пішли на таку авантюру. Зараз там відбувається з’ясування стосунків між їхніми структурами. ФСБ тикає пальцем, що це військові недопрацювали, військові – що недопрацювали інші структури", — повідомив голова РНБО.

Данілов додав, що в росії зник не тільки Шойгу, а й багато інших генералів перестали виходити на зв'язок, після чого їх просто замінили.

Голова РНБО додав, що російський президент володимир путін за 22 роки знищив свою країну і самі росіяни це дозволили.

Нагадаємо, що Сергія Шойгу довгий час називали одним з можливих наступників президента РФ володимира путіна. Але з 6 березня, коли невдачі росії в Україні стали очевидними для всього світу, почали говорити, що міністр оборони може готувати переворот проти путіна, у зв’язку з чим його можуть посадити за "держзраду".

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