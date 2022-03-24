"Появление" Шойгу на публике: в сети детально разобрали странности с видео
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Есть вероятность, что Шойгу в спешке подготовили к первому с 11 марта появлению на публике
Министр обороны рф Сергей Шойгу, который почти на две недели исчез из поля зрения СМИ, неожиданно появился на публике — на пропагандистском канале показали 30-секундное видео с Совбеза рф с участием путина, и здесь впервые с 11 марта появился министр обороны Шойгу. Его появлению в кадре предшествовали проблемы с камерой.
О том, что не так с "появлением" Шойгу на видео, разбирались в издании "Агентство".
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- Камера то ли не была установлена, то ли не настроена должным образом, и видно, как с ней производят манипуляции прямо во время эфира.
- Сам Шойгу на видео поправляет галстук, как это обычно делает человек, который не успел привести себя в порядок.
- Видео длится всего 30 секунд, звука на нем нет. На экране перед путиным выведены члены Совбеза, в левом верхнем углу от президента предположительно Сергей Шойгу.
- На последней секунде видео можно заметить, как в окне с трансляцией Шойгу снова появляется темный экран, и министр будто пропадает с совещания.
- Ради этого видео "Вести 24" прервали свой эфир.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов перестали отвечать на звонки из Пентагона. В четверг, 24 марта, пресс-секретарь путина дмитрий песков заявил, что сейчас министру обороны рф "не до медийной активности".
Напомним, что глава СНБО Украины Алексей Данилов увидел в исчезновении Сергея Шойгу намек на так называемую провальную "спецоперацию" россии в Украине. По мнению Данилова, исчезновение Шойгу и ряда других российских генералов, ответственных за вторжение армии рф в нашу страну, говорит о том, что кремль ищет виноватых в провале.
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