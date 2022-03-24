У Путина попытались разбить слухи о пропаже Шойгу, но стало только хуже

путин пытается показать россиянам, что министр обороны РФ никуда не исчезал и продолжает работать

После шумихи в прессе по поводу того, что министр обороны РФ Сергей Шойгу почти две недели не появлялся на публике и, возможно, арестован, российские власти тут же решили развеять эти слухи, но что-то пошло не по плану.

В рамках пропагандистской кампании в четверг, 24 марта, спустя ровно месяц после развязывания кровавой войны против Украины, в РФ решили провести заседание собственного Совета безопасности, куда якобы пригласили шойгу.

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Изначально в российских телеграм-каналах и провластных СМИ оперативно разогнали информацию о том, что "Шойгу объявился на заседании Совбеза". Якобы даже доложил путину о ситуации вокруг войны в Украине.

После появления этого сообщения в соцсетях даже сами россияне не поверили в собственную пропаганду и потребовали фото/видео подтверждения присутствия живого Шойгу на заседании.

Позже агентство РИА-новости опубликовало фрагмент заседания, на котором министр обороны рф замечен лишь в углу монитора, на который смотрит российский лидер Владимир Путин. Оценить, насколько эта видеозапись является подлинной, свежей и в каком состоянии в действительности находится шойгу — невозможно.

Отметим, что накануне ряд российских СМИ озадачились фактом отсутствия министра обороны Шойгу в публичной плоскости с 11 марта текущего года. Из-за участившихся слухов о конфликтах в окружении путина и на фоне провальной операции по захвату Украины, появилась информация о возможном аресте шойгу. В Украине же отметили, что не только лишь министр обороны среди российских чиновников исчез с поля зрения, а также пропал начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, ряд генералов и чиновников.

Попытка таким образом показать наличие Шойгу и его работу в команде российского президента вызвала неоднозначную реакцию, даже больше вопросов, чем ответов.

Также напомним, что ровно месяц назад россия развязала самую кровавую войну в Европе со времен Второй мировой. Впоследствии из-за агрессии РФ миллионы украинцев были вынуждены выехать заграницу, а мирные города превращаются в руины. Тем временем за один лишь месяц армия путина потеряла больше военных, чем за 10 лет войны СССР в Афганистане, и больше, чем за две чеченские кампании.

Это происходит на фоне введения Западом жестких санкций и выхода большинства мировых брендов из российского рынка. Все эти факторы способствовали появлению в окружении Путина желающих его устранить. Одним из возможных инициаторов или, возможно, даже исполнителей назывался как раз Сергей Шойгу.