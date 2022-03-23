Данилов в исчезновении Шойгу нашел намек на российский провал в войне

Помимо Шойгу в России исчезли еще несколько генералов.

В загадочном исчезновении российского министра обороны Сергея Шойгу, ранее подозреваемого в подготовке госпереворота, увидели намек на то, что Кремль ищет виновных в провалах в Украине.

Об этом в среду, 23 марта, в эфире телемарафона заявил глава СНБО Алексей Данилов.

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По его словам, российские структуры сейчас выясняют отношения между собой и обвиняют друг друга в провалах в Украине.

"Сейчас происходит выяснение, кто сделал такое основание, что они, не имея информации о нашей стране, пошли на такую авантюру. Сейчас там проходит выяснение отношений между их структурами. ФСБ тыкает пальцем, что это военные недоработали, военные — что недоработали другие структуры", — сообщил глава СНБО.

Данилов добавил, что в России исчез не только Шойгу, но и многие другие генералы перестали выходить на связь, после чего их просто заменили.

Глава СНБО добавил, что российский президент владимир путин за 22 года уничтожил свою страну и сами россияне это позволили.

Напомним, что Сергея Шойгу долгое время называли одним из возможных преемников президента РФ владимира путина. Но с 6 марта, когда неудачи россии в Украине стали очевидны для всего мира, начали говорить, что министр обороны может готовить переворот против путина, в связи с чем его могут посадить за госпредательство.

Как сообщал "Телеграф", также ходили слухи о том, что бунт может организовать Валерий Герасимов.