шойгу удивил американских генералов - WP узнал детали

шойгу и герасимов не выходят на связь со своими коллегами из США.

Высшее военное руководство рф отказывается общаться со своими коллегами из Пентагона после того, как россия полномасштабно вторгалсь в Украину.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби.

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По словам Кирби, российская сторона до сих пор отказывается от участия в диалоге. Хотя Пентагон считает, что взаимодействие между руководителями оборонных ведомств США и России сейчас критически важно.

После вторжения россии в Украину министр обороны Ллойд Остин и генерал Марк Милли пытались наладить телефонные переговоры с министром обороны сергеем шойгу и генералом валерием герасимовым, но россияне "до сих пор отказывались участвовать".

Отметим, что рф и США поддерживают связь через прямую телефонную линию для устранения конфликтов. Это, по их словам, позволяет избежать просчетов, особенно когда речь идет о защите воздушного пространства или территории НАТО.

Остается неясным, почему высшие генералы россии отказались от телефонных переговоров со своими американскими коллегами.

Добавим, что российские дипломаты в очередной раз пригрозили НАТО ядерным оружием. Так, постпред при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Альянс имеет дело с ядерной державой и не должен угрожать москве.

Кроме того, как сообщал "Телеграф", министр обороны россии сергей шойгу загадочно исчез из публичного пространства.