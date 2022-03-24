Укр

шойгу удивил американских генералов - WP узнал детали

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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валерий герасимов и сергей шойгу Новость обновлена 24 марта 2022, 10:08
валерий герасимов и сергей шойгу

шойгу и герасимов не выходят на связь со своими коллегами из США.

Высшее военное руководство рф отказывается общаться со своими коллегами из Пентагона после того, как россия полномасштабно вторгалсь в Украину.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби.

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По словам Кирби, российская сторона до сих пор отказывается от участия в диалоге. Хотя Пентагон считает, что взаимодействие между руководителями оборонных ведомств США и России сейчас критически важно.

После вторжения россии в Украину министр обороны Ллойд Остин и генерал Марк Милли пытались наладить телефонные переговоры с министром обороны сергеем шойгу и генералом валерием герасимовым, но россияне "до сих пор отказывались участвовать".

Отметим, что рф и США поддерживают связь через прямую телефонную линию для устранения конфликтов. Это, по их словам, позволяет избежать просчетов, особенно когда речь идет о защите воздушного пространства или территории НАТО.

Остается неясным, почему высшие генералы россии отказались от телефонных переговоров со своими американскими коллегами.

Добавим, что российские дипломаты в очередной раз пригрозили НАТО ядерным оружием. Так, постпред при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Альянс имеет дело с ядерной державой и не должен угрожать москве.

Кроме того, как сообщал "Телеграф", министр обороны россии сергей шойгу загадочно исчез из публичного пространства.

Теги:
#США #Россия #Пентагон
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