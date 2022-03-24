шойгу здивував американських генералів

шойгу та герасимов не виходять на зв’язок зі своїми колегами із США.

Вище військове керівництво росії відмовляється спілкуватися зі своїми колегами з Пентагону після того, як росія повномасштабно вторгалася в Україну.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на представника Пентагону Джона Кірбі.

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За словами Кірбі, російська сторона досі відмовляється від участі у діалозі. Хоча Пентагон вважає, що взаємодія між керівниками оборонних відомств США та росії зараз є критично важливою.

Після вторгнення росії в Україну міністр оборони Ллойд Остін та генерал Марк Міллі намагалися налагодити телефонні переговори з міністром оборони сергієм шойгою та генералом валерієм герасимовим, але росіяни "досі відмовлялися брати участь".

Зазначимо, що в росії та США підтримують зв’язок через пряму телефонну лінію для усунення конфліктів. Це, за їхніми словами, дозволяє уникнути прорахунків, особливо коли йдеться про захист повітряного простору чи території НАТО.

Залишається незрозумілим, чому вищі генерали росії відмовилися від телефонних переговорів зі своїми американськими колегами.

Додамо, що російські дипломати вкотре пригрозили НАТО ядерною зброєю. Так, постпред при ООН Дмитро Полянський заявив, що Альянс має справу з ядерною державою і не повинен загрожувати Москві.

Крім того, як повідомляв "Телеграф", міністр оборони росії сергій шойгу загадково зник з публічного простору.