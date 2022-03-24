Так і тягне до Третьої світової: у путіна пригрозили НАТО ядерним ударом

В росії вважають цілком законним застосування ядерної зброї.

Постійний представник росії при ООН Дмитро Полянський заявив країнам НАТО, що вони мають справу з ядерною державою і не повинні погрожувати москві, втручаючись у війну.

"Якщо росію спровокує НАТО, якщо росія зазнає нападу НАТО, я не знаю... ми ядерна держава, чому б і ні?", — Сказав постпред Полянський в інтерв’ю Sky News 23 березня, передає CNN.

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На питання, чи це було б "законним", Полянський відповів: "Я не думаю, що це правильно говорити, але неправильно загрожувати росії і намагатися втручатися. З ядерною державою, звичайно, ви повинні прорахувати всі можливі результати своєї поведінки".

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Нагадаємо, після того, як 24 лютого росія напала на Україну, 27 лютого у москві оголосили про переведення своїх ядерних сил у стан підвищеної бойової готовності.

Президент України Володимир Зеленський назвав ці загрози справжнім блефом, тому що росія ніколи не піде на використання ядерної зброї, адже знає, що їй за це загрожує.

У Пентагоні попереджали, що кремль почне загрожувати Заходу ядерною зброєю, коли опір України та санкції послаблять російську армію.