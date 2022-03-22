Усі російські клуби дискваліфіковані з баскетбольного супертурніру

У світовому спорті не хочуть змагатись із агресором.

У вівторок, 22 березня, на 27-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну Рада Євроліги усунула російські баскетбольні клуби від головних континентальних змагань — Євроліги та Єврокубка.

Про це повідомляє офіційний сайт Євроліги.

За інформацією джерела, санкт-петербурзький "Зеніт", московський ЦСКА та казанський УНІКС були дискваліфіковані з турніру до кінця поточного сезону. Додамо, що з Єврокубка (другий за силою турнір у системі ліг — прим. ред.) був дискваліфікований БК "Локомотив-Кубань". Усі результати матчів російських команд у сезоні 2021/22 анульовані. Нагадаємо, після початку вторгнення росії в Україну Євроліга призупинила участь команд з рф в турнірі.

До призупинення участі російських клубів "Зеніт" йшов на 5-му місці, ЦСКА – на шостому, а УНІКС – на восьмому місці у турнірній таблиці Євроліги.

Нагадаємо, 22 березня Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) дискваліфікувала російського шахіста Сергія Карякіна, який підтримував війну рф в Україні. А від російського олімпійського чемпіона Євгена Рилова відвернувся основний спонсор після того, як спортсмен відвідав путінський "шабаш" у Москві.