Російський чемпіон поплатився за відвідування путінського "шабашу"
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Спортсмен відвідав мітинг у Москві.
У вівторок, 22 березня, на тлі повномасштабного вторгнення в Україну компанія Speedo розірвала контракт із російським топ-плавцем Євгеном Риловим, який відвідав мітинг кривавого диктатора володимира путіна.
Про це повідомляє insidethegames.
За інформацією джерела, компанія, яка займається виробництвом екіпіровки для плавання, відмовилася від співпраці з російським плавцем після того, як Рилов прийшов на мітинг путіна 18 березня у Москві.
"Ми можемо підтвердити, що негайно розірвали контракт із Риловим після його участі у заході у "Лужниках"", — повідомили у Speedo.
Додамо, що більшість спортивних федерацій усунули росіян від участі в міжнародних турнірах після повномасштабного вторгнення рф в Україну. У водних видах спорту ситуація поки що зворотна. Міжнародна федерація плавання (FINA) допустила росіян до змагань.
Довідка: Євген Рилов — дворазовий олімпійський чемпіон. Переміг на Іграх у Токіо у плаванні на спині на дистанціях 100 м та 200 м.
Раніше повідомлялося, що українська спортсменка жорстко пройшлася по учасниках мітингу путіна.