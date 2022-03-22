Російський чемпіон поплатився за відвідування путінського "шабашу"

Спортсмен відвідав мітинг у Москві.

У вівторок, 22 березня, на тлі повномасштабного вторгнення в Україну компанія Speedo розірвала контракт із російським топ-плавцем Євгеном Риловим, який відвідав мітинг кривавого диктатора володимира путіна.

Про це повідомляє insidethegames.

За інформацією джерела, компанія, яка займається виробництвом екіпіровки для плавання, відмовилася від співпраці з російським плавцем після того, як Рилов прийшов на мітинг путіна 18 березня у Москві.

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"Ми можемо підтвердити, що негайно розірвали контракт із Риловим після його участі у заході у "Лужниках"", — повідомили у Speedo.

Додамо, що більшість спортивних федерацій усунули росіян від участі в міжнародних турнірах після повномасштабного вторгнення рф в Україну. У водних видах спорту ситуація поки що зворотна. Міжнародна федерація плавання (FINA) допустила росіян до змагань.

Довідка: Євген Рилов — дворазовий олімпійський чемпіон. Переміг на Іграх у Токіо у плаванні на спині на дистанціях 100 м та 200 м.

Раніше повідомлялося, що українська спортсменка жорстко пройшлася по учасниках мітингу путіна.