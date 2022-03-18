Рус

"А потім кричать, що спорт — поза політикою": російських топ-спортсменів зігнали на виступ путіна

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
410
Володимир Путін Новина оновлена 18 березня 2022, 16:38
Володимир Путін

Деякі спортсмени пропустили змагання, аби почути кривавого диктатора.

У п’ятницю, 18 березня, на 23-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент росії зігнав мітинг, де звернувся до своїх громадян. Щоб підтримати путіна, прийшли найкращі російські спортсмени, що викликало бурхливу реакцію в соцмережах.

Про це повідомляє sports.ru.

За інформацією джерела, мітинг відвідали триразовий олімпійський чемпіон з лижних гонок Олександр Большунов, дворазовий олімпійський чемпіон з плавання Євген Рилов, художні гімнастки Діна та Аріна Аверіни, гімнастка Вікторія Лістунова, срібні призери Пекіна-2022 з фігурного катання Євгенія Тарасова та Володимир Морозов, Вікторія Синіцина та Микита Кацалапов.

Нагадаємо, міжнародні спортивні федерації усунули російських спортсменів від міжнародних змагань після початку війни. Спортсмени та спортивні функціонери відразу почали трубити про несправедливість, розповідаючи про спорт поза політикою. Дворазова олімпійська чемпіонка Зайцева порівняла санкції з геноцидом. У мережі висміяли подібні заяви спортсменів на тлі їхньої участі в політичних заходах кривавого диктатора.

Реакція користувачів мережі на участь спортсменів у мітингу путіна
Реакція користувачів мережі на участь спортсменів у мітингу путіна

Раніше повідомлялося, що збірну Росії викинули з міжнародного турніру.

Теги:
#Україна #Росія #Володимир Путін #Війна з Росією
Володимир Зеленський
Україна
росії буде боляче: нове звернення Зеленського до українців
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
росії буде боляче: нове звернення Зеленського до українців
Дата публікації
Категорія
Це селище під Києвом вже не стане таким, яким було раніше
Це була лотерея зі смертю - інтерв’ю з людиною, яка вибралась з Гостомелю після 16 днів після появи росіян
Дата публікації
Категорія
Зеленський сподівається на швидке рішення
Стало відомо, коли Україна отримає відповідь щодо членства в ЄС
Дата публікації
Категорія
Кадри після боїв вражають
Залишилися лише обвуглені запчастини: фото та відео розбитої техніки рф під Миколаївом
Дата публікації
Категорія
Окупанти нещадно бомблять мирні українські міста
Війна - день 23: росія майже повністю відрізана від світу, але кривавий терор в Україні не закінчує