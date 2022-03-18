"А потім кричать, що спорт — поза політикою": російських топ-спортсменів зігнали на виступ путіна

Деякі спортсмени пропустили змагання, аби почути кривавого диктатора.

У п’ятницю, 18 березня, на 23-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент росії зігнав мітинг, де звернувся до своїх громадян. Щоб підтримати путіна, прийшли найкращі російські спортсмени, що викликало бурхливу реакцію в соцмережах.

Про це повідомляє sports.ru.

За інформацією джерела, мітинг відвідали триразовий олімпійський чемпіон з лижних гонок Олександр Большунов, дворазовий олімпійський чемпіон з плавання Євген Рилов, художні гімнастки Діна та Аріна Аверіни, гімнастка Вікторія Лістунова, срібні призери Пекіна-2022 з фігурного катання Євгенія Тарасова та Володимир Морозов, Вікторія Синіцина та Микита Кацалапов.

Нагадаємо, міжнародні спортивні федерації усунули російських спортсменів від міжнародних змагань після початку війни. Спортсмени та спортивні функціонери відразу почали трубити про несправедливість, розповідаючи про спорт поза політикою. Дворазова олімпійська чемпіонка Зайцева порівняла санкції з геноцидом. У мережі висміяли подібні заяви спортсменів на тлі їхньої участі в політичних заходах кривавого диктатора.

Реакція користувачів мережі на участь спортсменів у мітингу путіна

Раніше повідомлялося, що збірну Росії викинули з міжнародного турніру.