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Російська біатлоністка заговорила про геноцид... росіян

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Ольга Зайцева Новина оновлена 17 березня 2022, 23:04
Ольга Зайцева

Росіянка скаржиться на усунення від спортивних змагань, поки путінські війська вбивають українців.

У четвер, 17 березня, на тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну, що супроводжується бомбардуваннями, обстрілами мирних українців дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону Ольга Зайцева заявила про геноцид росіян.

Відповідний коментар російської спортсменки доступний на сайті "Матч ТВ".

На думку Зайцевої, яка виграла дві золоті нагороди на ОІ в Турині та Ванкувері в естафеті, усунення Союзу біатлоністів росії (СБР) від Міжнародного союзу біатлоністів (IBU), а також подібні заходи інших міжнародних федерацій до рф є геноцидом росіян. Спортсменка вважає, що спортсмени не пов’язані з політикою своєї країни.

До слова, IBU усуває також Білоруську федерацію біатлону.

"Зараз йде геноцид щодо наших країн (рф і Білорусь). З усіх боків. Показують своє обличчя всі ці комітети. Отже, вони не мають своєї думки. Тобто вони просто слухаються. Тому це роблять. Можливо, вони цього не хотіли, але там так належить. Звичайно, так не повинно робитися", — заявила Зайцева.

Зазначимо, у 2017 році рішенням Міжнародного олімпійського комітету за порушення антидопінгових правил Зайцева була позбавлена срібної медалі Олімпійських ігор 2014 року в Сочі та довічно відсторонена від участі в Олімпійських іграх.

Нагадаємо, в одному тільки Маріуполі, який знаходиться в облозі та під постійними обстрілами росіян, станом на 14 березня загинуло понад 2 тисячі мирних жителів.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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