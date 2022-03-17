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Збірну росії з хокею викинули з Євротуру

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Російські хокеїсти на Олімпіаді у Пекіні Новина оновлена 17 березня 2022, 00:02
Російські хокеїсти на Олімпіаді у Пекіні

Міжнародний турнір як мінімум кілька років проходитиме без рф.

У середу, 16 березня, на 21-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну збірну Росії з хокею усунули з Євротуру.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації хокею Швейцарії.

За інформацією джерела, збірна Швейцарії замінить команду росії в турнірі як мінімум на найближчі два роки. росія відповідно була відсторонена від ігор на 2 роки. У Євротурі беруть участь чотири збірні – разом зі швейцарцями там зіграють фіни, чехи та шведи. Найближчий етап турніру відбудеться у Швеції у травні 2022 року.

"Запрошення — велика честь, і воно також стало можливим завдяки нашим добрим стосункам з іншими національними асоціаціями. З погляду спорту ідеально, що ми можемо змагатися з трьома найкращими командами світу, включаючи чинного олімпійського чемпіона — Фінляндію, у рамках підготовки та за кілька днів до початку чемпіонату світу", — зазначив директор швейцарських національних збірних Ларс Вайбель.

Раніше повідомлялося, що ФІФА ухвалила безпрецедентне рішення щодо українських футболістів.

Теги:
#Хокей #Збірна Росії з хокею #Війна з Росією
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