ФІФА пішла на безпрецедентну дію заради українських футболістів
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1323
Організація змінила трансферний регламент заради українських футболістів.
У середу, 16 березня, на 21-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну Міжнародна федерація футболу (ФІФА) тимчасово дозволила українським футболістам переходити в нові команди поза трансферним вікном.
Про це повідомляє офіційний сайт організації.
За інформацією джерела, українцям тепер дозволено зареєструватись у клубі, навіть якщо завершено період реєстрації у чемпіонаті, де бере участь дана команда. Цей захід поширюється на гравців, яким дозволено виїзд із країни відповідно до чинних правил про транскордонне переміщення громадян України. Додамо, що згідно з новими поправками клуби мають право зареєструвати не більше двох професійних гравців, які користуються цими винятками.
Також у ФІФА знову засудили російську агресію в Україні.
"ФІФА продовжує засуджувати застосування росією сили в Україні і закликає до якнайшвидшого припинення бойових дій і відновлення миру", — говорить повідомлення на сайті організації.
Нагадаємо, чемпіонат України з футболу зупинено. На період дії режиму воєнного стану чоловікам – громадянам України віком від 18 до 60 років обмежено виїзд за межі України.
Раніше повідомлялося, що Андрій Шевченко допоможе українським біженцям у Лондоні.
- Дата публікації
-
- Категорія
-