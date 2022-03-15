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Рада ухвалила рішення щодо воєнного стану: що це означає для українців

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Воєнний стан в Україні продовжується Новина оновлена 15 березня 2022, 18:49
Воєнний стан в Україні продовжується

Воєнний стан у країні продовжили ще на 30 діб.

У вівторок, 15 березня, на 20-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну Верховна Рада продовжила воєнний стан у країні.

Про це повідомляє офіційний сайт парламенту.

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В Україні продовжили воєнний стан ще на місяць від поточного – з 05.30 26 березня майже до кінця квітня. Нагадаємо, в Україні воєнний стан запровадили у день нападу росії (24 лютого). Понад 300 депутатів підтримали указ президента Володимира Зеленського щодо продовження терміну воєнного стану.

Серед важливих аспектів:

  • спеціальні режими в’їзду-виїзду,
  • обмеження свободи пересування громадян та транспортних засобів,
  • можуть перевіряти документи та доглядати речі,
  • посилять охорону критично важливих об’єктів,
  • для призовників та військовозобов’язаних запроваджується особливий контроль,
  • діє комендантська година,
  • заборонено торгівлю алкоголем та зброєю.
Що таке воєнний стан
Що таке воєнний стан

Наразі воєнний стан продовжено на 30 днів з 26 квітня. Повідомляється, що для громадян, які не беруть участь у "оборонці" або сфері життєзабезпечення, може бути запроваджена трудову повинність. Крім того, приватне та комунальне майно може бути відчужене державою на військові потреби. Додамо, що Зеленський своїм указом може змінити термін продовження воєнного стану, якщо загрозу буде усунено.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія ввела санкції проти чиновників, близьких до кривавого диктатора володимира путіна.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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