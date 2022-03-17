Укр

Сборную россии по хоккею выбросили из Евротура

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Российские хоккеисты на Олимпиаде в Пекине Новость обновлена 17 марта 2022, 00:02
Российские хоккеисты на Олимпиаде в Пекине

Международный турнир как минимум несколько лет будет проходить без рф.

В среду, 16 марта, на 21-й день полномасштабного вторжения рф в Украину сборную россии по хоккею отстранили из Евротура.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея Швейцарии.

По информации источника, сборная Швейцарии заменит команду рф в турнире как минимум на ближайшие два года. россия соответственно была отстранена от игр на 2 года. В Евротуре принимают участие четыре сборные — вместе со швейцарцами там сыграют финны, чехи и шведы. Ближайший этап турнира состоится в Швеции в мае 2022 года.

"Приглашение — большая честь, и оно также стало возможным благодаря нашим хорошим отношениям с другими национальными ассоциациями. С точки зрения спорта идеально, что мы можем соревноваться с тремя лучшими командами мира, включая действующего олимпийского чемпиона — Финляндию, в рамках подготовки и за несколько дней до начала чемпионата мира", — отметил директор швейцарских национальных команд Ларс Вайбель.

Ранее сообщалось, что ФИФА приняла беспрецедентное решение касательно украинских футболистов.

Теги:
#Хоккей #Сборная России по хоккею #Война с Россией
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