ФИФА пошла на беспрецедентную меру ради украинских футболистов
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Организация изменила трансферный регламент ради украинских футболистов.
В среду, 16 марта, на 21-й день полномасштабного вторжения рф в Украину Международная федерация футбола (ФИФА) временно разрешила украинским футболистам переходить в новые команды вне трансферного окна.
Об этом сообщает официальный сайт организации.
По информации источника, украинцам теперь разрешено зарегистрироваться в клубе, даже если завершен период регистрации в чемпионате, где участвует данная команда. Данная мера распространяется на игроков, которым разрешен выезд из страны в соответствии с действующими правилами о трансграничном перемещении граждан Украины. Добавим, что согласно новым поправкам клубы имеют право зарегистрировать не более двух профессиональных игроков, которые пользуются данными исключениями.
Также в ФИФА вновь осудили российскую агрессию в Украине.
"ФИФА продолжает осуждать продолжающееся применение россией силы в Украине и призывает к скорейшему прекращению боевых действий и восстановлению мира", — гласит сообщение организации.
Напомним, чемпионат Украины по футболу остановлен. На период действия режима военного положения мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет ограничен выезд за пределы Украины.
Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко поможет украинским беженцам в Лондоне.
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