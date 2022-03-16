ФИФА пошла на беспрецедентную меру ради украинских футболистов

Организация изменила трансферный регламент ради украинских футболистов.

В среду, 16 марта, на 21-й день полномасштабного вторжения рф в Украину Международная федерация футбола (ФИФА) временно разрешила украинским футболистам переходить в новые команды вне трансферного окна.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

По информации источника, украинцам теперь разрешено зарегистрироваться в клубе, даже если завершен период регистрации в чемпионате, где участвует данная команда. Данная мера распространяется на игроков, которым разрешен выезд из страны в соответствии с действующими правилами о трансграничном перемещении граждан Украины. Добавим, что согласно новым поправкам клубы имеют право зарегистрировать не более двух профессиональных игроков, которые пользуются данными исключениями.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Отказ от НАТО – это будет наша отложенная капитуляция Редактор сайта "Европейская правда" Сергей Сидоренко прокомментировал потенциальный отказ Украины от вступления в Альянс.

Также в ФИФА вновь осудили российскую агрессию в Украине.

"ФИФА продолжает осуждать продолжающееся применение россией силы в Украине и призывает к скорейшему прекращению боевых действий и восстановлению мира", — гласит сообщение организации.

Напомним, чемпионат Украины по футболу остановлен. На период действия режима военного положения мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет ограничен выезд за пределы Украины.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко поможет украинским беженцам в Лондоне.