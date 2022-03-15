Укр

Рада приняла решение насчет военного положения: что это значит для украинцев

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Военное положение в Украине продлевается Новость обновлена 15 марта 2022, 16:00
Военное положение в Украине продлевается

Во вторник, 15 марта, на 20-й день полномасштабного вторжения рф в Украину Верховная Рада продлила военное положение в стране.

Об этом сообщает официальный сайт парламента.

В Украине продлили военное положение еще на месяц от текущего — с 05.30 26 марта почти до конца апреля. Напомним, в Украине военное положение ввели в день нападения россии (24 февраля).

Среди важных его аспектов:

  • особые режимы въезда-выезда,
  • ограничение свободы передвижения граждан и транспортных средств,
  • могут проверять документы и досматривать вещи,
  • усилят охрану критически важных объектов,
  • для призывников и военнообязанных вводится особый контроль,
  • действует комендантский час,
  • запрещена торговля алкоголем и оружием.
Что такое военное положение
Что такое военное положение

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#Украина #Россия #Война с Россией
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