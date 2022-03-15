Рада приняла решение насчет военного положения: что это значит для украинцев
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 145
Во вторник, 15 марта, на 20-й день полномасштабного вторжения рф в Украину Верховная Рада продлила военное положение в стране.
Об этом сообщает официальный сайт парламента.
В Украине продлили военное положение еще на месяц от текущего — с 05.30 26 марта почти до конца апреля. Напомним, в Украине военное положение ввели в день нападения россии (24 февраля).
Среди важных его аспектов:
- особые режимы въезда-выезда,
- ограничение свободы передвижения граждан и транспортных средств,
- могут проверять документы и досматривать вещи,
- усилят охрану критически важных объектов,
- для призывников и военнообязанных вводится особый контроль,
- действует комендантский час,
- запрещена торговля алкоголем и оружием.
Новость дополняется…
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-