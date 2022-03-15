Рада приняла решение насчет военного положения: что это значит для украинцев

Во вторник, 15 марта, на 20-й день полномасштабного вторжения рф в Украину Верховная Рада продлила военное положение в стране.

Об этом сообщает официальный сайт парламента.

В Украине продлили военное положение еще на месяц от текущего — с 05.30 26 марта почти до конца апреля. Напомним, в Украине военное положение ввели в день нападения россии (24 февраля).

Среди важных его аспектов:

особые режимы въезда-выезда,

ограничение свободы передвижения граждан и транспортных средств,

могут проверять документы и досматривать вещи,

усилят охрану критически важных объектов,

для призывников и военнообязанных вводится особый контроль,

действует комендантский час,

запрещена торговля алкоголем и оружием.

Что такое военное положение

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