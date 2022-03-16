Шевченко приютит у себя дома детей-беженцев из Украины

"Шева" лично поможет детям-беженцам.

На фоне полномасштабного вторжения рф в Украину легендарный украинский футболист, а ныне тренер Андрей Шевченко примет в свою семью нескольких детей-беженцев.

Об этом сообщает Daily Mail.

Бывший нападающий и тренер сборной Украины по футболу работает в тесном контакте с послом Украины в Великобритании, а также активно призывает своих друзей помогать украинцам в тяжелые времена. "Шева" и его друзья планируют принять у себя дома 150 беженцев. Андрей Николаевич лично приютит нескольких детей у себя дома.

"Я пытаюсь поддержать свою страну, привлечь внимание, говорить именно о происходящем. Конечно, стараюсь собирать гуманитарную помощь и помогать своей стране, народу, беженцам. Я ждал указаний правительства, и теперь все понятно… Я в Лондоне сотрудничал с послом Украины в Великобритании, а также у меня есть пара друзей, которые хотят помочь. Мы собираемся принять здесь 150 беженцев и поселить их в разных районах. Также планирую поселить несколько детей в своем доме", — рассказал Шевченко.

Кроме того, спортсмен хочет запустить гуманитарную программу с Всемирной продовольственной программой ООН и собрать для Украины 1 млн фунтов помощи. Добавим, что около 90 тысяч британцев выразили желание принять в своих домах украинских беженцев.

Дом Андрея Шевченко в пригороде Лондона

Ранее сообщалось, что футболист сборной рф отказался выступать за свою страну из-за войны, что развязал кровавый диктатор владимир путин в Украине.