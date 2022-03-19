Українська спортсменка рознесла путінський "шабаш" у Москві

Гімнастка показала, як російські спортсмени підтримують вбивство українців.

У суботу, 19 березня, на 24-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну гімнастка Ганна Різатдінова висловилася про російських спортсменів, які прийшли підтримати кривавого диктатора володимира путіна на мітингу 18 березня.

Відповідний пост Ганна опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Українка не розуміє, чому російські спортсмени, яких після агресії росії усунули від міжнародних змагань, пишуть, що "спорт — поза політикою". При цьому зірки російського спорту охоче приходять на заходи російської влади, атлети ліплять букву Z (символ війни) на свою амуніцію та інвентар, а у спортивних школах тренери виставляють дітей у вигляді тієї самої літери. Різатдінова зазначила, що росіяни таким чином підтримую геноцид українців, що влаштовують путінські війська.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Нагадую тим, хто забув, про єдину вимогу путіна по Україні Бізнесмен і популярний блогер Роман Шрайк нагадав українцям, що кривавий диктатор володимир путін має лише одну мету — знищити Україну.

"Що ми бачимо на останньому фото? (російські спортсмени прийшли на мітинг за путіна, — прим. ред.) Це схоже "на бенкет під час чуми"! Як можна влаштовувати свята під час того, як в Україні ваші ж убивають безневинних людей, руйнують міста та будинки!І після побаченого ви хочете сказати, що "спорт — поза політикою"?!

Використовувати дітей у пропаганді чогось це низько. Бо вони не можуть розуміти, що пропагують. Виходить, що це політичне зґвалтування! Інша річ, дорослі спортсмени, які усвідомлено одягають екіпірування з літерою "Z". Я чітко розумію, що вам сказали взяти участь у цьому всьому ваші тренери. Але ж ви хоч розумієте, що означає ваш символ "Z"?! Ви не "Zа перемогу", ви "Zа геноцид в Україні", — написала Різатдінова.

Нагадаємо, відвідали мітинг путіна в Москві кілька зіркових російських спортсменів.